Raadi sõjaväelinnakus on avatud uus õppehoone

Neljakorruselises hoones on õppe- ja aatriumiklassid ning laod, lisaks majutusruumid. Hoone mahutab ligi 570 inimest.

Majas hakkavad õppima veeblid, aspirandid ja parameedikud ning pärast sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse valmimist saab Raadist õppelinnak, kus toimub suur osa Eesti kaitseväelaste väljaõppest.

Avamisel tõdeti, et hoone valmimine tähistab uut ajajärku allohvitseride õppes.

"Meie kursuste arv ja kursuse numbrid ja kursuse suurused on suurenemas ja praegu meie kasutuses olevad õppehooned kesklinnas on küllaltki piiratud. See hoone on kindlasti meile vajalik, sest siis me saame liigutada inimesed siia ja leevendada olukorda seal," rääkis kaitseväe akadeemia ülem-rektor brigaadikindral Viktor Kalnitski.