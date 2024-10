Kanada ja India läksid riidu ja saadavad vastastikku välja diplomaate

Kanada teatas, et saadab riigist välja kuus India diplomaati, kuna New Delhi keeldus uurijatega tegemast koostööd. India välisministeerium teatas, et saadab riigist välja kuus Kanada diplomaati, vahendas Financial Times.

Kanada ja India läksid riidu 2023. aastal, kui Surrey linnas lasti maha iseseisva sikhi riigi loomise eest võidelnud Hardeep Singh Nijjari.

Ta oli Kanada kodanik ja Khalistani liikumise toetaja. Tegemist on separatistliku liikumisega, mille eesmärgiks on luua sikhide Khalistani riik. Indias on Khalistani liikumine keelatud ja Delhi hinnangul oli 45-aastane Nijjar terrorist.

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles juba toona, et kahtlustab, et Nijjari tapmise taga oli India. Sel nädalal kogus tüli taas hoogu, kui Trudeau ütles, et India tegi põhimõttelise vea toetades kuritegusid Kanadas.

"India valitsus tegi põhimõttelise vea, kui arvas, et nad võivad siin Kanada pinnal toetada kanadalaste vastu suunatud kuritegelikku tegevust, olgu selleks siis mõrvad, väljapressimised või muud vägivaldsed teod," sõnas Trudeau Ottawas ajakirjanikele.

Kanada politsei on kokku vahistanud neli India kodanikku, keda kahtlustatakse Nijjari mõrvas. Politsei teatel uuritakse meeste võimalikke sidemeid India valitsusega.

India lükkas seejärel süüdistused tagasi ja kritiseeris isiklikul tasandil Kanada peaministrit. Ministeerium kutsus samuti vaibale Kanada asjuri New Delhis, kuid too ütles pärast kohtumist, et Ottawa oli andnud Indiale tõendid, mida viimane oli nõudnud.

Indias on sikhide separatistlik liikumine nüüdseks soiku jäänud, aga nende diasporaas, mille suurim, umbes 770 000 liikmeline kogukond on Kanadas, hoiab iseseisvuse ideed elavana. Nijjar immigreerus Kanadasse 1997. aastal ja sai 18 aastat hiljem kodakondsuse. India oli kuulutanud ta tagaotsitavaks süüdistatuna terrorismis ja mõrvavandenõus.