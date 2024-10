Norstat: Keskerakond langes reitingutabelis neljandaks

Keskerakonda toetas viimases küsitluses 13 protsenti vastanutest, nädal varem oli nende toetus 13,7 protsenti.

Keskerakonnast möödus ja tõusis kolmandale kohale Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mille toetus oli 13,6 protsenti (nädal varem 13,4 protsenti).

Keskerakonnale järgneb napi vahega EKRE 12,8 protsendi suuruse toetusega. Nädal varem oli nende toetus 12,7 protsenti.

Seega on need kolm erakonda sisuliselt võrdse toetusega (toetuste vahe alla ühe protsendipunkti).

Populaarseima parteina jätkab Norstati küsitluses Isamaa 29 protsendi suuruse toetusega (nädala eest 28,2 protsenti). Sellele järgneb Reformierakond 18,7 protsendiga (sama toetusnumber nädal varem).

Parlamendiparteidest väikseim ja endiselt alla valimiskünnise (4,2 protsenti) oli Eesti 200 toetus.

Parlamendiväliste Parempoolsete toetus oli 4,7 protsenti, erakonnal Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid 1,4 protsenti, Eestimaa Rohelistel 1,3 protsenti ja erakonnal Koos 0,8 protsenti. Muud erakonnad kogusid kokku 0,5 protsenti toetust.

Tulemuste esitlemisel on Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (29 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,71 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,76 protsenti.