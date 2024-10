Voog: varasema toetuse taastamiseks peaks EKRE võtma Isamaalt hääli tagasi

Oktoobris ühtlustusid Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Keskerakonna ja EKRE toetused, selgus ERR-i tellitud Kantar Emori üle-eestilisest küsitlusest. Kõige populaarsem erakond on jätkuvalt Isamaa, mida toetas 24 protsenti küsitlusele vastanutest ning liider on Isamaa olnud juba aasta aega. Teine on Reformierakond 17 protsendiga. Väikese vahega järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15 protsendi, Keskerakond 14 ja EKRE 13 protsendiga.

Võrreldes septembriga on suurima tõusu teinud EKRE. Koalitsiooni kuuluv Eesti 200 valimiskünnist ei ületa.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles, et EKRE-t on hakanud taas toetama need, kes vahepeal eelistasid rahvuslaste ja konservatiivide erakonda. Kui EKRE soovib oma varasemat toetust taastada, siis peaksid neid toetama Voogi sõnul need, kes annaksid praegu hääle Isamaale.

"Kui Isamaa praegu on sellisel liidripositsioonil ja on tugeval positsioonil, siis on ka EKRE-l väga raske seda taastada. Sõltub muidugi Isamaast, jah," rääkis Voog.

EKRE juhatuse liikme Anti Poolametsa sõnul kasvatab erakonna toetust ka see, et hiljuti erakonnast lahkunud on hakanud tagasi tulema.

"Kes emotsioonide ajel ära läksid. Me küll hoiame mõne aja seda joont, et kõigepealt on rahunemispaus ja siis võite hakata tagasi tulema," ütles ta.

Parlamendierakondadest ei ületa praegu valimiskünnist Eesti 200. Voogi sõnul on koalitsioonierakonnal keeruline praegu uusi toetajaid leida.

"Nad on ikkagi valitsuskoalitsioonis kõige uuem ja kõige nõrgema kuvandiga erakond. Näib, et juhivahetusest ei piisa ja peab toimuma midagi baasilisemat," sõnas Voog.

Toetuse taastamiseks tuleb erakonnal olla töökam, ütles Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin.

"Selged otsused, selge kommunikatsioon, julgelt meie väärtuste eest seismine ja päeva lõpuks tuleb ka reiting loodetavasti tagasi."

Parlamenti mittekuuluvad Parempoolsed saaksid aga praegu riigikokku sisse. Parempoolsed jäid valijatele silma Euroopa Parlamendi valimiste ajal.

"Nende toetuse number sõltub hästi palju sellest, kuidas valitsuserakondadel läheb. Kui Reformierakonnal õnnestuks kuidagi taastada oma reitingut, oleks esimene koht, kust võetaks, Parempoolsed," selgitas Voog.

Parempoolsete juht Lavly Perling ütles, et erakonna liikmeskond kasvab ja valmistutakse kohalikeks valimisteks.

"Seesama jutt jääb Parempoolsete jaoks kõlama – meie jaoks ei ole plakatid esmatähtsad, aga loeb sisu. Ja meil on hea meel, et sisu jõuab järjest suurema hulga inimesteni," rääkis Perling.