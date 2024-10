Amazon ostab osaluse tuumaenergeetikat arendavas firmas X-energy

X-energy arendab moodulreaktoreid ja kavatseb investoritelt kaasata 500 miljonit eurot. Firma teataski kolmapäeval, et Amazon nõustus koguma 500 miljonit dollarit, mis aitab firmal rahastada väikeste tuumareaktorite väljatöötamist, vahendas Financial Times.

Raha kaasamises osaleb ka Wall Streeti miljardär Ken Griffin. Pole selge, kui suur saab olema Amazoni osalus, kuid X-energy teatas, et tehnoloogiahiiglane saab firma juhatuses kaks kohta. Amazon ja X-energy plaanivad 2039. aastaks tuua võrku 5 gigavatti tuumaenergiat.

Tuumaenergiatööstus on üha enam seotud suurte tehnoloogiaettevõtetega. Mõnes USA osas suureneb energianõudlus esimest korda aastate jooksul. Suures osas on see tingitud vajadusest ehitada tehisintellekti jaoks rohkem andmekeskusi.

Hiljuti selgus, et Google sõlmis lepingu tuumareaktorite tootmiseks. Eelmisel kuul sõlmisid Constellation Energy ja Microsoft kokkuleppe, et taaskäivitada kahjustamata reaktor Pennsylvanias Three Mile Islandil.