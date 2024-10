Terras: Ungaris vaikselt mureneb ja ühel päeval leitakse demokraatlik lahendus

Ühel päeval saavad Ungari inimesed aru, et võim on korrumpeerinud Ungari peaministri Viktor Orbani ning olukorrale leitakse demokraatlik lahendus, ütles "Esimese stuudio" europarlamendi saadikute debatis Riho Terras.

Ungari vastuolulised seisukohad muu hulgas Ukraina aitamises, suhetes Venemaa autokraatse võimuga ning kahtlused Ungari õigussüsteemi toimimises on viinud selleni, et ülejäänud Euroopa Liidu riigid pole soovinud Ungari eesistumise ajal kohtuda peaminister Orbaniga, keda kritiseeris tugevalt Euroopa Parlamendis toimunud debatil ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Terrase sõnul polnud selles kõiges miskit üllatavat.

"No Orbani käitumine, ta on ju selgelt (Venemaa) president (Vladimir) Putini tallalakkuja ja oma kõigis tegevustes lähtub Venemaalt saadud juhistest. Kuidas ta võimule sai – sotsiaaldemokraatide valitsus Ungaris oli nii korruptiivne, et rahval viskas kopsu üle maksa ja ta sai väga suure häälteenamusega valituks. Aja jooksul on võim ta korrumpeerinud teda ja ta on peast soojaks läinud. Aga ühel päeval saavad Ungari inimesed sellest aru. Täna on Euroopa Rahvaparteis ungarlastest liikmed, kes on olnud tema erakonnas, aga täna väga selgelt seisid ka selles debatis Orbani tegevuse vastu. Seal juba vaikselt mureneb ja ühel päeval leitakse ka seal demokraatlik lahendus," lausus ta.

Ka Jüri Ratas märkis, et tema hinnangul ei teinud von der Leyen Orbanit kritiseerides talle sugugi liiga. "Väärtuspõhimõtted tulid debatis hästi välja. /.../ Mulle väga meeldis Ursula von der Leyeni ütlemine, kus tuli välja, et me sellist väärtusruumi ei jaga," ütles Ratas.

Urmas Paet ütles, et Ungari praeguse valitsusega probleeme jagub, alates rikkumismenetlustest õigusriigi teemal ja lõpetades Ungari hälbimisest euroliidu ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast ning sümpaatiast Venemaa ja Hiina suunal.

"Küsimus on, mida peale hakata selles olukorras, sest Euroopa Liit loodi usus, et kõik riigid /.../ järgivad ühiseid põhimõtteid. Nüüd, kui on probleeme ühe valitsusega, siis väga head lahendust ei ole, sest ühegi riigi väljaarvamismehhanismi ju tegelikult ei ole. Paljud olulised otsused vajavad konsensust. Isegi kui ühte riiki korrale kutsuda, on vaja, et kõik oleksid nõus, aga kui vaatame 27 riiki, siis ei ole pilti, kus kõik oleksid nõus, kui see selleni jõuab, võtma Ungarilt ära hääleõigust," lausus Paet.

"On toimunud pool aastat seisakut, et need asjad, mis on olnud eesistuja (Ungari) käes, need enam ei ole kuhugi jõudnud. Kõik ootavad 1. jaanuari, millal Poola võtab üle. Tegemist on olnud (Ungari eesistumise ajal) ajaraiskamisega," lisas Paet.

Jaak Madison märkis, et talle on sümpaatsed Orbani seisukohad illegaalse immigratsiooni ja Euroopa Liidu välispiiride kaitse osas. "Need on väga õiged seisukohad, ja kui me vaatame täna Saksamaa, Poola rändepoliitikat, siis nad ajavad sama rändepoliitikat, mida Ungari 2015," lausus Madison.

Samas kui vaadata Orbani poliitikat Venemaa ja Hiina suunas, siis see ei ole sümpaatne, vaid lausa meile ohtlik, lisas Madison.

"Aga minna emotsionaalseks, nagu paljud Euroopa Parlamendi debatil läksid – nagu kaikamehed poe ees kaklemas – no palun vabandust. Kas meile meeldib või ei, tegu on valitud peaministriga. Kui keegi Euroopa Liidus ütleb, et Ungaris ei ole toimunud demokraatlikud valimised? /.../Rünnata Orbanit moel , kus teemaks ei olnud eesistumise prioriteedid, enamus parlamendi liikmeid käitusid nagu matsid. Aga võtame ette teemade kaupa – loomulikult , julgeolek on prioriteetne küsimus ja Ungari on hälbinud teise suunda, meie kahjuks," ütles Madison.

Sven Mikseri sõnul on Ungariga seotud probleemid Euroopa Liidu jaoks põhimõttelised küsimused, sest puudutavad euroliidu aluspõhimõtteid.

"Ma ei ole Jaak Madisoniga nõus, et lahutame kõik eraldi teemadeks ja ühte kiidame, teist laidame – tegelikult need teemad on omavahel seotud. See, et Ungaris on probleeme sõnavabadusega, on probleem meediavabadusega, on probleem õigusriiklusega, korruptsiooniga – kui mõelda, et Ukrainas, milles Ungari on Euroopa Liidus üks konsensuse põhimõttelisi blokeerijaid, toimub võitlus liberaalse demokraatia ja teiselt poolt totalitaarse autokraatia vahel. Orban ilmselgelt selles vastasseisus ei seisa liberaalse demokraatia poolel. See ei ole juhuslik," lausus Mikser.

Jana Toom märkis, et ei tasu loota, et Ungari vastu suudetakse Euroopa Liidus ülejäänud riikide ahel konsensus leida.

"Konsensust ei ole ja ei tule ka, sest see eeldaks ühehäälsust ja Ungari leiab alati mõne liitlase endale," ütles ta.

Toomi sõnul ei toeta ta erinevalt Madisonist Orbani migratsioonipoliitikat, aga see polegi kõige olulisem asi.

"Tegelikult ei peaks Orbani välispoliitiline käitumine olema kellelegi üllatus. Ja vaadake, mida ta tegi Venemaa gaasiga – see on ju imeline trikk – Ukraina paneb sanktsioonid, ütleb, et Venemaa gaas läbi meie territooriumi enam ei lähe, aga Ungari oma läheb, sest nad kavalalt leppisid Ukrainaga kokku, et gaas vahetab omanikku otse piiril. Ungari istub endiselt Vene gaasitoru otsas ja kõik on hästi," lausus Toom.