Konkurentsiamet lubab Apollo kinoketil silma peal hoida

Viljandis tegutsenud Forumi kinoketi viimane lüli liikus sel nädalal Apollo kinoketi omandusse. Suurtest kommertskinodest on nüüdseks Eestis järel veel vaid Cinamonile kuuluv kino Tallinnas T1 kaubanduskeskuses.

"Kinoäri on samamoodi mastaabiäri. Kui me toimetame natuke suuremas grupis, siis me kokkuvõttes saame seda efektiivsemalt teha, kulusid paremini kontrollida ja seeläbi kinoäri jätkusuutlikumalt ajada ja ka mõistlikumaid piletihindu pakkuda," lausus Apollo Groupi tegevjuht Toomas Tiivel.

Küsimusele, kas piletihinnad kinos lähevad nüüd odavamaks, vastas Tiivel, et seda ta ei tea, sest kogu elu läheb ümberringi kallimaks.

"Kinopiletihinnad paneb ikkagi turg paika ja nõudlus," ütles ta.

Küsimusele, kas Apollo Grupil on veel ambitsioone Eesti kinoturul, vastas Tiivel, et pigem vaataks lõuna suunas. "Eesti turg on väike, inimeste arv on piiratud, ega siia väga palju rohkem ei mahu ka," lausus ka.

Nii nagu Forumi kinokett, on ka Apollo keskendunud Hollywoodi toodangu näitamisele. Kultuuriministeeriumi kinopildi vaesumine veel muretsema ei pane.

"Mingis mõttes võib öelda, et on samasuguse filmi ülepakkumine. 64 protsenti on kinodes Ameerika filme. Nii et see veel muretsema otseselt ei pane. Loomulikult võiks Euroopa ja ka Eesti filme olla rohkem, aga midagi otseselt traagilist selles ei ole. Murekoht võib pigem olla selles, et need kohad, mis näitavad ainult sõltumatut kino, programmi- ja väärtfilmikinod, nende positsioon võib ajapikku nõrgeneda," lausus kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Karlo Funk.

Kinoturul on nüüd kujunenud sisuliselt monopoolne olukord. Kuidas see on saanud niimoodi minna?

"Ega turgu valitsev seisund või monopoolne seisund ei ole keelatud. Keelatud on selle seisundi omandamine eesmärgiga hindu tõsta või turgu või konkurentsi kuidagi kahjustada. Seda hinnangut anda konkurentsiamet täna ei saa," lausus konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee.

Konkurentsiametil on pooleli menetlus kinoturu osaliste suhtes, ent nüüdseks kujunenud olukorra kohta nad veel seisukohta ei võta. Küll aga lubab amet Apollo kinoketi tegutsemisel silma peal hoida.

"Olukorras, kus ettevõttel on turgu valitsev seisund ja hind on ebamõistlikult kõrge, on tegemist ilmselge rikkumisega. Konkurentsiamet on kinopileti hinda viimase nelja aasta vältel analüüsinud-jälginud ja me näeme tõepoolest hinnakasvu trendi. Nüüd on vara öelda, kas tegemist on kuidagi kuritarvitava hinnakasvuga, aga objektiivselt võib öelda, et hinnad on tõusnud," lausus Pärn-Lee.

Hindu on tõstnud või tõstmas aga ka väärtfilmikinod, kes tegutsevad riigi toetusel.

"Me neelasime aasta alguses alla käibemaksutõusu, aga nüüd sellest sügisest olime sunnitud piletihindu natukene korrigeerima ülespoole ja see korrigeerimine sai juba mõni aeg tagasi tehtud," ütles Artise kino juht Rein Palosaar.

"Piletihinnatõus tuleb igal juhul, sellepärast, et riik on otsustanud, et käibemaksu tahetakse tõsta ja käibemaks tõuseb. See lööb kõiki ühe puuga. Tegelikult kultuuriürituste ja -sündmuste piletihinnale 24-protsendise käibemaksu juurdepanemine on ikkagi saatanast," lausus Sõpruse kino omanik Indrek Kasela.

Piletihinnatõus ja üldine elukalliduse kasv on kahandanud ka kinokülastajate arvu. Tuleval aastal võib negatiivne trend veelgi jätkuda, sest kultuuriministeeriumi toetus väärtfilmikinodele väheneb neli protsenti.