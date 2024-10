Kiviselg: Venemaa armee palus Kurski tagasivõtmiseks ajapikendust

Ukraina jätkab Kurski oblastis väiksemahulisi rünnakud Vene vägede vastu, kuid Venemaa on siiski suutnud umbes kolmandiku Ukraina käes olnud aladest praeguseks tagasi võtta, ütles Kiviselg reedel kaitseministeeriumis peetud briifingul.

Tema sõnul on Ukraina vägede juhataja Oleksandr Sõrskõi öelnud, et Venemaa on Kurski oblastisse koondanud umbes 50 000-mehelise väekoondise, kelle ülesandeks on Ukraina väljatõrjumine.

See tähendab, et need üksused on kuskilt mujalt ära võetud, ehk muudes rindelõikudes on surve Ukrainale vähenenud, vähemalt elavjõu mõttes, tõdes Kiviselg. "Seega on Ukraina operatsioon oma eesmärgid täitnud," tõdes ta.

Uudis on täiendamisel.