Reitingud: Keskerakonna toetus liigub tõusvas trendis, sotside langus peatus

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,2 protsenti, Reformierakonda 18,7 protsenti ja Keskerakonda 13,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud ei ole.

Eelmisel nädalal reitingutabelis kolmandaks tõusnud Keskerakonna toetus on viimase viie nädalaga tõusnud kahe protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgneb Sotsiaaldemokraatlik erakond 13,4 protsendi suuruse toetusega. Eelmisel nädalal oli SDE toetus 12,7 protsenti. Enne seda langes SDE toetus viis nädalat.

SDE-le järgnevad EKRE (12,7 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega Eesti 200 (4,3 protsenti). Eesti 200 edestas ka parlamendiväline erakond Parempoolsed 4,5 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,4 protsenti ning opositsioonierakondi 54,6protsenti vastajatest.

Politoloog Martin Mölder arvutas praegustelt toetustelt välja ka võimaliku kohtade jaotuse riigikogus. Isamaa saaks 35, Reformierakond 22, Keskerakond 15, SDE 15 ja EKRE 14 mandaati.

Tulemuste presenteerimisel on Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (28,2 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,71 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,77 protsenti.