Dago Antov: ühistranspordivõrk ei hakka kunagi kõigile sobiv olema

Tallinnas hakkas kehtima uus busside liinivõrk, mis pealinna kinnitusel arvestab enam viimastel aastatel toimunud muudatustega. Uusi liine on pandud sõitma piirkondadesse, kuhu viimastel aastatel on koondunud suur hulk töökohti või kus on rahvastik kiiresti kasvanud. TTÜ emeriitprofessori Dago Antovi sõnul ei hakka aga kunagi kõik ühistranspordivõrguga rahul olema.

Alates sellest nädalast muutusid mitmete Tallinna bussiliinide marsruudid, aga ka väljumisajad. Kui ühed korjavad juba muudatuste vastastele erinevatele petitsioonidele allkirju, siis paljude reisijate jaoks tulid muudatused suure üllatusena.



Jõustunud muudatuste järgi mõned liinid suletakse, teistel muutub marsruut ja mõnesid pikendatakse, sest transrpodiameti ühistranspordi juhi Olev Partsi sõnul soovivad paljud sõita mitte ainult kesklinna, vaid veel mõned peatused edasi. Lisaliine loodi kiiresti kasvava elanikkonnaga piirkonadesse.

"Tänaste muudatustega tekivad otseühendused Astangult, tekib otseühendus ka Tiskrest, millega on võimalik vastavalt teooriale mõistliku ajaga jõuda kesklinna. See jääb sinna 25, 35 minuti kanti," sõnas Parts.

Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessori Dago Antovi sõnul on vara öelda, kui õnnestunud uued bussiliinid on, järeldusi saab teha kuu aja pärast. Pealinna ühistranspordi suurimaks probleemiks peab ta aeglust. Autoga jõuab ka ummikute ajal kiiremini kohale.

"Üks asi on muidugi see, et muuta see sõitmine kiiremaks, mis tähendab, et bussid, trammid ega trollid ei peaks olema ummikutes ja ootama seal sama kaua kui autod. Teine moment oleks see, et vähendada seda aega, mis kulub busside ootamisele ja ümberistumisele. Ma julgen arvata, et tänane muudatus puudutab eelkõige seda aega, mis kulub ümberistumisele," ütles Antov.

Antovi sõnul on praegu paradoksaalne olukord, sest aastaid kiruti, et liinivõrk pärineb suuresti nõukogude ajast ja ei arvesta muutunud oludega. Nüüd protesteeritakse muudatuste vastu ja vana liinivõrgu säilimise poolt.

"Kui me räägime ühistranspordi olemusest, siis see kunagi ei hakka olema kõikidele tohutult sobiv ega tohutult vastuvõetav, ehk siis ta peaks katma väga paljude inimeste huve, aga mitte kunagi kõikide," ütles Antov.