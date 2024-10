Narva raamatukogu meelitab lapsed koolivaheajal lugema

Narva Keskraamatukogu pakub koolivaheajal igihaljast klassikat - raamatulugemist, muinasjutu kuulamist ja meisterdamist. Kui kõik sujub, peaks tunni lõpuks valmima Eesti stiilis pärg. Töötoas on tegevust on nii lastele kui vanaemadele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Igal koolivaheajal tuleb mulle külla keskmine lapselaps, temaga oleme raamatukogus juba käinud, nüüd tulin siia koos noorema lapselapsega. Vaatan alati enne koolivaheaega raamatukogu tööplaani ja panen lapse varakult kirja," ütles vanaema Tatjana.

Nutiseadmete pärast raamatukogu ei muretse, sest nippe, kuidas lapsi lugema meelitada, jätkub.

"Neil sisemuses on see soov avastada, tundma õppida, üldse soov õppida. Nii et see ongi see, mis neid toob," rääkis raamatukogu töötaja Elina Kask.

Narva muuseum alustas koolivaheaega kunstigaleriis. Ka seal hakatakse meisterdama, kuid kõigepealt kuulatakse õudusjutte. Omatehtud koletised nii hirmsatena enam ei tundu.

"Läheneme sellele lõbusalt, tunneme end vabalt, et loomingu ja fantaasia abil sisemisest kammitsast vabaneda. Et hirmust üle saada," ütles programmijuht Dmitri Nedopjokin.

Eriti armsad on tüdrukute valmistatud kratid.

"Koletistel on kombeks hirmutada, aga see pole eriti äge. Seepärast otsustasin teha armsa koletise," ütles 2. klassi õpilane Emilia.

Lõbusad koletised ärkavad ellu varjuteatris. Kolmapäeval otsitakse kummitusi juba Narva linnuses.