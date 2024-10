Prantsuse parlament muutis ajutisena mõeldud rikaste maksu alaliseks

Prantsuse parlamendi vasakpoolsed ja tsentristid ühinesid, et muuta parempoolse valitsuse pakutud ajutine rikaste maks alaliseks, mis on tõsine hoop peaminister Michel Barnier' vähemusvalitsusele.

Valitsus koguneb kolmapäeval arutama, kas kasutada vastuolulist meedet, et võtta 2025. aasta eelarve vastu parlamendihääletuseta, ütles valitsuse pressiesindaja Maud Bregeon.

Valitsus oli pakkunud välja spetsiaalse maksu rikastele kolmeks aastaks, et vähendada eelarvepuudujääki, mis prognooside põhjal võib ulatuda 2024. aastal 6,1 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Euroopa Liidu reeglid lubavad kolme protsenti SKT-st.

Teisipäeva õhtul ühinesid aga vasaktiiva saadikud valitsuskoalitsiooni kuuluva tsentristliku MoDemi parteiga, et hääletada maksu alaliseks muutmise poolt.

"Võit!" kuulutas vasakpopulistliku erakonna Alistamatu Prantsusmaa (LFI) parlamendifraktsiooni juht Mathilde Panot.

"Te palusite kõigil pingutada ja ainsad, kellele te ütlesite, et ärge muretsege, see on erandlik, on need, kes elavad külluses," lisas parlamendi rahanduskomisjoni esimees Eric Coquerel, samuti LFI liige.

President Emmanuel Macroni erakonna Taassünd rahvaesindaja Mathieu Lefevre kritiseeris rahvusassamblee hääletust kui "alalist maksukättemaksu" ja soovitas valitsusel kasutada õigust võtta seadus hääletuseta vastu.

Bregeoni sõnul arutatakse kolmapäeval võimalust kasutada artiklit 49.3, mis annaks võimaluse võtta vastu valitsuse eelarveversioon.

"See on põhiseaduslik võimalus," ütles ta, kuid lisas, et peaminister seda ei ihka.

Septembris ametisse astunud Barnier' valitsust toetab 577 rahvusassamblee liikmest 212, nii et tal tuleb hääletuste puhul loota parempopulistliku Rahvuskogu (RN) toetusele.