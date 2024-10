Soome ostab USA-lt F-35A hävitajate jaoks radaritõrjerakette

"Kaitseminister Antti Häkkänen andis Soome kaitseväele loa osta AARGM-ER rakette mitmeotstarbeliste hävitajate F-35 jaoks. Valitsuse rahanduskomisjon kiitis hanke heaks 10. oktoobri istungil," edastas kaitseministeerium.

Rakette hakkavad kasutama Soome õhujõudude varghävitajad F-35A, mille tarnimine algab 2026. aastal.

Häkkänen ütles, et hange suurendab Soome võimekust vastata praegustele ja tulevastele ohtudele ning koos tegutsemise võimekust USA ja teiste liitlastega.

Pentagon teatas varem, et tehingu hind on umbes 500 miljonit dollarit. Soome saab 150 õhk-pind raketti, mille lennukaugus on üle 200 kilomeetri.

Soome õhujõud kasutavad praegu 62 hävitajat F/A-18 Hornets. 2030. aastaks vahetatakse need välja 64 F-35A Lightning II lennuki vastu.