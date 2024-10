Michel BRICS-i kohtumisest: EL peab lõpetama arengumaade õpetamise

Venemaa korraldas Kaasanis BRICS-i tippkohtumise ning sinna kohtumisele sõitsid ka mitmed EL-i partnerriigid. Ametist lahkuv Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel ütles, et sellega saadeti Brüsselile sõnum, et Euroopa Liit (EL) peab lõpetama arengumaade õpetamise ja näitama nende suhtes üles suuremat austust.

Michel andis intervjuu ajalehele Financial Times ja märkis, et kui EL tahab piirata Hiina ja Vene mõju kasvu Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja Kagu-Aasias, siis blokk peaks näitama üles suuremat austust nende arenguriikide vastu, millega on sõlmitud kaubandus- või poliitilised koostöölepingud.

"Oleme veendunud, et teame, mis on õige ja mis on vale. Ja me ei näe vaeva, et aru saada, mis on need põhjused, miks teised riigid mõtlevad teistmoodi," märkis Michel.

Micheli jutt on seotud sel nädalal toimunud BRICS-i tippkohtumisega. Ühenduse BRICS asutasid 2006. aastal Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina, hiljem liitus grupiga Lõuna-Aafrika Vabariik. Liidus valitseb läänevastane mentaliteet.

Viimane BRICS-i kohtumine toimus Venemaal Kaasanis ning sinna sõitis seekord ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan. Lisaks sõitsid sinna veel ka Egiptuse ja Araabia Ühendemiraatide (AÜE) esindajad.

"See näitab midagi, kui riik nagu Egiptus, mis on meile väga lähedal ja sõjalisest vaatenurgast USA-le lähedal, kui riik nagu AÜE, mis on meile majanduspartnerluse mõttes väga lähedane, otsustavad olla Kaasanis. Nad tahavad saata sõnumi kogu ülejäänud maailmale," ütles Michel.

"Üks Pärsia lahe riikide emiir ütles mulle kunagi, et kui on vaakum, siis väga kiiresti keegi selle vaakumi täidab. Ja kui sind pole, on teised seal," märkis Michel.

Michel tõi välja, et paljud riigid soovivad mitmekesistada oma majandus- ja julgeolekuliite, et vähendada sõltuvust Hiinast ja Venemaast. Samas tõi ta välja, et EL vajab uut lähenemist, kui tahab nad võita enda poole.

Michel meenutas näiteks üht 2022. aasta kohtumist ühe Aafrika riigi presidendiga, kes ütles tookord: "Kui te, eurooplased, tulete minu riiki, jätate maha õppetunnid. Kui hiinlased tulevad, jätavad nemad maha taristu".