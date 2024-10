Hooldustöötajate võistluse võidukarikas jäeti Ida-Virumaale

Kuna eelmisel aastal Tartus pälvis esikoha Alutaguse hoolekeskus, siis said nad õiguse järjekorras kaheksanda võistluse läbi viia kodumaakonnas. Hoolekeskus korraldas selle Kohtla-Järve linnaosas Kukrusel asuvas Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppehoones.



"Hooldustöötajatele sellist võistlust Eestis rohkem ei korraldata ja see on suurepärane võimalus neid inimesi, kes teevad igapäevaselt väga rasket ja tänuväärset tööd, ikkagi tunnustada," sõnas Alutaguse hoolekeskuse juhataja Kristiina Ets.

Võistlusülesanded olid koostatud lähtuvalt töö iseloomust. "Aitasime voodist insuldihaige inimese ratastooli, et ta saaks liikuda raamatukokku, nagu ta soovis, ja kasutasime selleks tõstukit. Ülesanne keeruline ei olnud, sest see on meie igapäevatöö," sõnasid Vändra alevi hoolekandkeskuse esindajad Piia Rahusalu ja Anneli Poolak.

Mängult kuulmislangusega patsiendi aitamisel oli kohtunike sõnul edu võti püstitatud ülesande täpselt läbi lugemine.

"Miks ma ütlesingi, et lugege ülesanne täpselt läbi - sest ma oleksin tahtnud kõvemat häält. Ja kolleeg nõustus minuga. Aga muidu ma jäin väga rahule võistlejate suhtlemisega ja suhtumisega. Lahkus, hoolivus, sõbralikkus on hooldustöötajate põhirelvad," rääkis kohtunik Kersti Urbala.

Kutsevõistluse võidu jättis kodulinna Kohtla-Järve Südamekodu paar Kristina Peramets ja Lidia Vassiljeva.

"Väga huvitavad ülesanded, mis andsid indu teema kohta veel rohkem uurida," sõnas võiduka võistkonna liige Kristina Peramets, kes valis hooldaja töö, sest talle meeldib inimesi aidata.

Võistlemise kõrval oli oluline ka võimalus kolleegidega suhelda.

"See on väga oluline, et saab omavahel kogemusi vahetada ja õppida üksteiselt. Ja meil on siia tulnud ka meie toetajad, kelle toodetega on võimalik tutvuda, ja see on ka hooldustöötajatele väga õpetlik kogemus," sõnas Kristiina Ets.

Kokku osales võistlusel 14 võistkonda.