Xi ja Putin jätkasid BRICS-i kohtumisel enda huvide edendamist

Xi Jinping kohtus esimest korda viimase viie aasta jooksul India peaministri Narendra Modiga. See kohtumine tuleb pärast seda, kui Peking ja New Delhi jõudsid vaidlusalustes piiriküsimustes lahenduseni.

Ajaleht Financial Times toob välja, et Xi kasutab selliseid ühendusi nagu BRICS ära, et edendada nii oma alternatiivse maailmakorra programmi.

Analüütikud leiavad, et Hiina jutt mitmepooluselisest maailmakorrast on Pekingi strateegiline tegevuskava, mille eesmärk on vähendada USA globaalset domineerimist.

Teisipäeval sai Xi aga kokku Vladimir Putiniga, ka viimane pole rahul USA ja lääne juhitud maailmakorraga. Ajaleht The Wall Street Journal tõi välja, et BRICS-i kohtumine andis Putinile ka võimaluse murda välja rahvusvahelisest isolatsioonist.

"Hiina valitsuse jaoks on kasulik, et üha rohkem riike ühineb BRICS-iga, kuna Hiina ja Venemaa soovivad seda ühendust kasutada platvormina, et näidata, et nad ei ole rahvusvaheliselt isoleeritud," ütles Berliini mõttekoja Mercator Institute for China Studies analüütik Eva Seiwert.

Venemaal viibib veel ka ÜRO peasekretär Antonio Guterres ning ta hakkab neljapäeval kõnet pidama.

Kremli teatel peaks Guterres kõnelema neljapäeval BRICS-i kohtumisel ja peab ka kõnelusi Vladimir Putiniga. Ka Guterrese pressiesindaja Stephane Dujarric ütles, et Guterres räägib kohtumisel ja kinnitab oma seisukohti Ukraina sõja ja õiglase rahu tingimuste kohta ÜRO põhikirja, rahvusvahelise õiguse ja ÜRO resolutsioonide alusel.

Kiiev on jõudnud juba Guterrese visiiti kritiseerida, kuna Guterres lükkas varem tagasi Ukraina kutse osaleda Šveitsis toimuval Ukraina rahukonverentsil. Sellest konverentsist ei võtnud osa ka Venemaa ja Hiina.