The Times: Serbia võib EL-ile selja pöörata ja hoopis BRICS-iga liituda

Serbia asepeaminister Aleksandar Vulin võttis koos riigi kaitse- ja majandusministritega osa sel nädalal Kaasanis toimunud BRICS-i tippkohtumisest. Tippkohtumisel kohtus Serbia asepeaminister Hiina, Valgevene, Venezuela ja Egiptuse liidritega ning ütles Vene meediale, et loodab Belgradi liitumist blokiga.

Samal ajal külastas Serbia peaminister Milos Vucevic Euroopa pealinnu, et arutada EL-i liikmesuse üle.

Eelmisel nädalal kohtus Serbia peaminister Vucevic Saksamaa kantsler Olaf Scholziga, kellele rõhutas, et Belgrad on Brüsselile pühendunud. Serbia liitiumivarud, mis on elektriakude tootmiseks hädavajalikud, on EL-i rohelisele energiale ülemineku plaanide keskmes.

Serbia president Aleksandar Vucic ei saanud ise BRICS-i tippkohtumisel osaleda kuna võõrustas neljapäeval Belgradis Poola peaministrit Donald Tuski ja võtab reedel vastu Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyenit.

Eelmise nädala pühapäeval rääkis Vucic telefoni teel Venemaa president Vladimir Putiniga. Tegemist oli presidentide esimese vestlusega kahe ja poole aasta jooksul. Vucic tänas Putinit Vene gaasi eest ja tõi esile riikide lähedast sõprust.

Vucic pidas samal päeval venekeelse kõne, et tähistada Belgradi vabastamist natside käest Jugoslaavia partisanide ja Punaarmee vägede poolt.

Teisipäeval väitis Vucic, et Serbia rahva toetus BRICS-ile, kes "šantažeerib meid vähem" kui EL, on jõudnud 42 protsendini. Ta lisas, et liitude atraktiivsus on nüüdseks võrdsustunud.

"Kui kahe ja poole aasta pärast toimuvad presidendivalimised, saab sellest üks võtmeteemasid. Kes teab, võib-olla toimub isegi referendum," ütles Vucic.

Venemaal ja Serbial on pikka aega olnud tugev side riikide ühise slaavi tausta tõttu. Putin on kasutanud ka odavaid gaasitarneid, et tugevdada oma mõju Balkani riigi üle, mis asub strateegiliselt EL-i ja NATO riikide keskel.

"Iga Venemaa lüüasaamine on ka Serbia lüüasaamine," ütles Serbia asepeaminister Vulin eelmisel kuul Vene meediale, lisades, et kahe riigi julgeolekuteenistustel on olnud "suurepärane koostöö". Ta süüdistas läänt revolutsiooni õhutamises Serbias, millele riik plaanib reageerida Kremli-laadse n-ö välisagentide seadusega.

Serbia juhtiva Vene dissidendi Peter Nikitini sõnul saadetakse Venemaa kodanikud, kes väljendavad sõja- või Putini-vastaseid seisukohti, riigist välja.

"Võimud jälgivad selgelt inimeste avalikku tegevust ja peavad "ebasoovitavate inimeste" nimekirja," ütles Nikitin ajalehele The Times. Ta rääkis, et viis aastat Serbias elanud kahe lapse ema Jelena Koposova sai korralduse riigist lahkuda pärast seda, kui allkirjastas sõjavastase üleskutse ning et eelmisel kuul sai lahkumiskäsu endise Venemaa opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi auks korraldatud miitingu planeerija.

Vulin juhtis Serbia riikliku julgeolekuagentuuri, kuni USA kehtestas talle eelmisel suvel sanktsioonid, süüdistades teda narko- ja relvakaubanduses ning "Venemaa pahatahtliku tegevuse soodustamises". Ta astus tagasi, kuid naasis mais valitsusse veelgi kõrgemal kohal – asepeaministrina.

Von der Leyen jättis ära kohtumise Serbia peaministriga

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen jättis reedel ära kohtumise Serbia peaministri Miloš Vuceviciga, kuna viimane kohtus enne Vene majandusministriga, ütles Euroopa Liidu saadik Belgradis.

"Me tühistasime kohtumise pärast peaministri kohtumist Venemaa Föderatsiooni majandusministriga," ütles EL-i saadik Emanuele Giaufret.

Vucevic kohtus varem Vene majandusarenguministri Maksim Rešetnikoviga.

Giaufret' sõnul avaldati Serbia valitsuse kodulehel teade, milles väljendati "Serbia kavatsust tugevdada majandussidemeid Venemaa Föderatsiooniga mitmes valdkonnas". Hiljem olevat avaldus lehelt maha võetud.

"Komisjoni president leidis, et selle valguses ei ole peaministriga kohtumiseks põhjust," lisas Giaufret.

Avalduses, mille koopia jõudis uudisteagentuuri AFP käsutusse, öeldi, et Vucevic vestles Rešetnikovi ja Vene delegatsiooniga "majandusalase ja üldise koostöö tugevdamisest kahe riigi vahel".

Von der Leyen saabus Belgradi varem reedel osana Balkani ringreisist, mille käigus väisab kuut riiki. Riiki saabudes kohtus ta president Aleksandar Vuciciga.