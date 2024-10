ÜRO peasekretär Guterres saabus Venemaale BRICS-i kohtumisele

ÜRO peasekretär Antonio Guterres saabus kolmapäeval Venemaale Kaasani linna, kus toimub BRICS-i riikide tippkohtumine. Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov rääkis, et Guterres kohtub ka Vladimir Putiniga.

BRICS-riigid moodustavad umbes poole maailma elanikkonnast ja üle 35 protsendi maailma majandusest. Grupis mängivad esimest viiulit Venemaa ja Hiina ning seetõttu valitseb seal lääneriikide vastane mentaliteet.

Seekord võtab tippkohtumisest osa ka ÜRO peasekretär, kes võttis vastu Putini kutse. Venemaa jätkab Ukrainas oma agressioonisõda ning Kiiev on jõudnud juba Guterrese visiiti kritiseerida.

Guterres lükkas varem tagasi Ukraina kutse osaleda Šveitsis toimuval Ukraina rahukonverentsil. Agressorriik Venemaa ei võtnud kevadel toimunud konverentsist osa, ka Hiina ei osalenud toona rahukohtumisel.

"ÜRO peasekretär lükkas tagasi Ukraina kutse Šveitsis toimuvale esimesele ülemaailmsele rahutippkohtumisele. Küll aga võttis ta vastu sõjakurjategija Putini kutse Kaasanisse. See on vale valik, mis ei edenda rahu eesmärki. See kahjustab ainult ÜRO mainet," teatas Kiiev.

Putinil tuleb tihe päev, lisaks Guterresele on tal külas veel mitu tähtsat inimest. Näiteks Palestiina liider Mahmud Abbas sõitis samuti Kaasanisse ja peaks seal siis kohtuma Putiniga.

Venemaal viibivad veel Hiina juht Xi Jinping, India peaminister Narendra Modi, Türgi peaminister Recep Tayyip Erdogan ja Iraani president Masud Pezeshkian.