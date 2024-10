Tsahkna: Gruusia inimestel peab olema õigus vabalt ja ausalt hääletada

"Praegu meieni saabunud informatsioon kohalike valimisvaatluse organisatsioonide ja meedia poolt valimiste manipuleerimisest on murettekitav. Ootame hetkel rahvusvaheliste valimisvaatlejate järeldusi ja seisukohta valmistulemuste ja valimisprotseduuri läbipaistvuse ja aususe kohta," ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul peab Gruusia inimestel olema õigus vabalt ja ausalt hääletada ning ise oma tuleviku üle otsustada.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kirjutas sotsiaalmeedias, et Gruusia valimistulemuste ettearvatud võltsimine muudab nende legitiimsuse tunnustamise võimatuks.

"Valimisi võltsides ei saa Euroopa Liiduga liituda, kuid võib sattuda tagasi Venemaa embusesse. Gruusia võimupartei seda ilmselt soovibki, minnes vastuollu rahva enamuse tahtega," kirjutas Mihkelson.

Mihkelson märkis, et kui rahvas aktsepteerib oma tahte mahasurumist täidab Venemaa oma eesmärki ning Gruusia langeb samasse kategooriasse Valgevenega. "See omakorda ainult innustab Kremlit uutele kuritegudele ja agressioonidele. Lõuna-Kaukaasias tähendaks see eeskätt Armeeniale halbu uudiseid."

Mihkelsoni sõnul on pühapäev oluline ka narratiivide võitluse kontekstis ning selle tulemuse otsustavad nii rahvusvaheliste vaatlejate kui lääneriikide hoiakud.