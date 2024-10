Saarts: sotsiaaldemokraadid üritavad ebamugavast olukorrast välja pääseda

Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa ettepanek, et kolmandate riikide kodanikud saaksid kohalike omavalitsuste valimistel valida vaid meelsuskontrolli järel, on pälvinud teistelt parteidelt laialdast kriitikat. Sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsiooni liikmetel ei ole selgust, kuidas edasi minna.

"Minule isiklikult tundub, et fraktsioon pigem on erakonna esimehe selja taga ja toetab sellist kompromisslahendust kujunenud olukorrale," ütles fraktsiooni liige Eduard Odinets.

Fraktsiooni esimees Priit Lomp ütles, et sotsid lähtuvad koalitsioonileppest, kus seisab, et olukord tuleb lahendada ilma põhiseadust muutmata.

"Vähemalt on täna laua peal meie poolt üks koalitsioonilepingule vastav punkt, mille üle on võimalik arutelu pidada. Esimese hooga kindlasti proovime põhiseadust mitte kergekäeliselt muutma minna," lausus Lomp.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu kutsub sotse meelt muutma ja toetama põhiseaduse muutmise mõtet, mida praegu toetavad kuuest fraktsioonist neli.

"Mulle näib, et ei ekspertide ega poliitikute seas ei ole vaimustust sellest sisuliselt mitte probleeme lahendavast, aga õigusriigi aspektist vägagi vaieldavast konstruktsioonist, et riigi salapolitsei hakkaks sorteerima inimesi, kes valimisõigust omavad. See ei ole õigusriiklik visioon," märkis Reinsalu.

Juhul kui sotsiaaldemokraadid toetaksid põhiseaduse muutmist, siis oleks see võimalik võtta riigikogus vastu kiireloomulisena. Politoloog Tõnis Saarts ütles, et sotsiaaldemokraadid püüavad ebamugavast olukorrast välja pääseda, sest Eesti valijad pigem toetavad valimisõiguse äravõtmist ning ka koalitsioonierakonnad survestavad sotse.

"Mida sotsiaaldemokraadid kindlasti üritavad vältida, on see, et nad saaksid kuidagi paremerakondadelt koalitsioonis endale külge venemeelsuse sildi. Eks nad üritavad praegu päästa, mis päästa annab, ja et kuidagi nägu säilitada, nad selle kompromissettepaneku ongi välja käinud," lausus Saarts.

Esmaspäeval arutab Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse võtmist koalitsiooninõukogu.