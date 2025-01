Poliitikud: valimisteks valmistumise kõrval tuleb tegeleda mitme tähtsa küsimusega

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et toidukaupade hinna alandamisest on valitsuses juba räägitud, kuid arutelud on üsna algusjärgus.

"Kas me leiame mingisugused viisid näiteks energeetikas, et toiduainesektorile teha soodsamat energiahinda – kas seal on tuntav efekt. Neid lahendusi võib olla veel rohkem. Regionaalministeeriumis analüüsitakse, et kui toiduainete käibemaksu langetada nagu mujal maailmas, siis kas ja millise efekti võiksime sealt saada," selgitas ta.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart nimetas samuti toiduainete hinna langetamist, aga ka energeetikat.

"Kui meil ei teki arusaama, et me peame taastama põlevkivienergeetikat, siis edaspidi meid ootavad suured eksistentsiaalsed probleemid. Vähemalt kaks kriisi näitavad meile, et põlevkivienergeetika tuleb taastada – need on majanduskriis ja julgeolekukriis," rääkis Kõlvart.

Teise opositsiooni kuuluva erakonna, Isamaa esimees Urmas Reinsalu nimetas võimalikku energiašokki.

"Mis tuleneb Estlink 2 purunemisest, aga teiselt poolt ka desünkroniseerimisest, mille tulemusena ka Leedu, Poola impordivõimekus Balti ruumi objektiivselt väheneb. Valitsus ei ole langetanud ühtegi konkreetset otsust praegu, kuidas tagada elektri varustuskindlus ja konkurentsivõimeline hind," ütles Reinsalu.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Õnne Pillak nimetas oluliste teemadena samuti julgeolekut ja majanduskasvu ning energeetikat. Riigikogu tööst nimetas ta üheks olulisemaks teemaks põhiseaduse muutmist.

"See on oluline, et me kevadel leiaksime erakondadeülese üksmeele ja kompromissi, et saaksime siis vajaliku otsuse ära teha selliselt, et juba sügisel ees ootavatel kohalikel valimistel Valgevene ja Vene kodanikud Eesti kohalikes küsimustes enam kaasa ei räägiks," rääkis Pillak.