Tallinn paneb Laikmaa ja Hobujaama tänava ajutiste piirete kohale pollarid

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) ütles, et pärast pikalt kestnud ehitustööde lõppemist Laikmaa ja Hobujaama tänavale jäänud postid ja piirdeaiad on seal liiklejate ohutuse tagamiseks ning hiljem tulevad nende asemele pollarid.

Tallinna linnavalitsus teatas 7. oktoobril, et Laikmaa ja Hobujaama tänav avanevad 21. oktoobrist ühistranspordiliiklusele. Sel nädalal on aga endiselt Laikmaa ja Hobujaama tänavatel ajutised liikluskorraldusvahendid nii postide kui ka piirdeaedade näol.

ERR küsis Perelt, miks pealtnäha valmis tänavatelt ei ole liikluskorraldusvahendeid ära koristatud. Abilinnapea sõnul on piirded jalakäijate ohutuse tagamiseks.

"Nii mitmedki sõidukijuhid eiravad seadust, näiteks peatutakse või pargitakse veoauto kõnniteel või rattateel - see on keelatud. Vanasadama trammitee ehitaja Merko on paigaldanud ajutiselt tõkestavaid meetmeid, et rajatud kõnni- ja rattateedel oleks inimeste ohutus tagatud," ütles Pere ERR-ile.

"Edaspidiseks on Tallinna linn palunud projektlahendust pollarite paigaldamiseks, et tagada inimeste ohutus ida-euroopaliku liikluskultuuriga juhtide eest. Hobujaama äsja avatud tänaval ei tohi kõnniteel ega rattateel peatuda, parkida ega sõita," rõhutas Pere.