Tallinnas avanevad ühistranspordile Laikmaa ja Hobujaama tänav

Seoses Hobujaama ja Laikmaa tänavate taasavamisega ühistranspordiliiklusele 21. oktoobrist lõppevad kõik ümbersõidud bussiliinidel, mis olid ajutiselt Vanasadama trammitee ehitustööde tõttu ümber suunatud, teatas Tallinna linnavalitsus.

Esialgu pääsevad Hobujaamast ning Viru keskuse ja Tallinki hotelli vahele jäävalt Laikmaa tänava lõigult läbi siiski ainult bussid; kas 21. oktoobrist hakkab sealt läbi pääsema ka muu liiklus, pole praegu selge. Küll avatakse liiklusele Kaubamaja kõrval asuv Laikmaa tänava lõik, kus praegu pargitakse busse, mis hakkavad taas käima Viru keskuse terminalist.

Laikmaa ja Hobusadama tänav suleti liiklusele eelmise aasta märtsi lõpus.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan lisas, et valmistutakse ka selleks, et aasta lõpus avada Vanasadama trammiliin. Varem on Järvan öelnud, et uus trammiliin hakkab tööle järgmise aasta alguses.

Alates 21. oktoobrist hakkavad kesklinnas tavapärastel marsruutidel sõitma järgmised liinid: nr 1, 14, 15, 18, 18A, 20, 20A, 29, 31, 34, 38, 44, 55, 60 ja 63. Samuti avatakse siis täies mahus Viru keskuse bussiterminal ning mitmete liinide algpeatused on taas seal (liinid nr 1, 14, 15, 18, 18A, 20A, 29, 34, 38 ja 44).