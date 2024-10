Seksuaalrünnakus süüdistatav Depardieu ei ilmunud kohtusse

Pariisis algas esmaspäeval kohus seksuaalrünnakus süüdistatava Prantsuse näitleja Gerard Depardieu üle, kes ise teatas, et on haige ja kohtusse ei ilmunud. Esmaspäeva õhtul selgus, et Pariisi kohus otsustas protsessi edasi lükata kuni 2025. aasta märtsini.

75-aastase Depardieu advokaat Jeremie Assous ütles varem, et näitleja on haige ning palus istungi edasilükkamist, kuni ta saaks sellel osaleda. "Kahjuks keelasid arstid tal täna siia tulla," ütles advokaat ning teatas, et taotleb kohtult protsessi edasilükkamist kuueks kuuks.

Depardieu on varem esitanud seoses kohtuprotsessiga arvukalt kaebusi, teda võib ootamas olla ka juba teine kohtuasi.

Depardieu on tuntuim Prantsuse näitleja, keda süüdistatakse seksuaalvägivallas. Esmaspäeval alanud kohtuasi puudutab väidetavat väärkohtlemist 2021. aastal filmivõtete ajal. Kahe teda süüdistava naise nimesid ei ole avaldatud.

Üks hagejatest, praegu 55-aastane filmivõtetel rekvisiitide eest vastutanud naine, ütles veebruaris, et Depardieu ründas, ahistas ja solvas teda Jean Beckeri filmi "Les Volet Verts" võtetel ühes Pariisi eramajas.

"Ootan, et õigusemõistmine oleks ühesugune kõigi jaoks ning et monsieur Depardieule ei saa osaks erikohtlemist, kuna ta on kunstnik," ütles hageja advokaat Carine Durrieu-Diebolt.

Assous ütles esmaspäeval, et Depardieu kaitsjad esitavad kohtule "tunnistajad ja tõendid, mis näitavad, et ta on langenud valesüüdistuste ohvriks" ning süüdistas hagejat katses raha teenida, nõudes hüvitisena 30 000 eurot.

Hageja rääkis Prantsuse uuriva ajakirjanduse portaalile Mediapart, et Depardieu nõudis võtteplatsil valjuhäälselt ventilaatorit, sest kuumaga "tal isegi ei tõuse". Naise sõnul hooples näitleja, et suudab viia naised "orgasmini neid isegi puudutamata".

Hageja sõnul "krabas" Depardieu teda tund aega hiljem, kui ta oli võtteplatsilt lahkumas, "võttis ta oma jalgade vahele haardesse ning kobas ta pihta, kõhtu ja rindu", tehes ise rõvedaid märkusi.

Ka teine esmaspäeval alanud protsessi hageja süüdistab näitlejat seksuaalvägivallas.