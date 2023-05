Tallinn rääkis ka teise ülikalli koolide halduslepingu endale soodsamaks

Neli aastat BCA Centeriga kestnud läbirääkimised said lõpuks lahenduse ning uute lepingutingimustega hoiab Tallinn järgmise 13 aastaga koolide haldamise pealt kokku 17–18 miljonit eurot, lausus Kõlvart.

"Eelmise aasta kokkuleppega Vivatexiga saavutas linn kokkuhoiu ligikaudu kaks miljonit eurot aastas. BCA-ga tol ajal seda kokkulepet ei saavutatud, võttis veel aasta aega, et sarnastel tingimustel sünniks kokkulepe ka nendega ja sellega saab linn täiendavalt kokku hoida 17-18 miljonit. Kehtiva üüri suurust vähendatakse ja väheneb ka koolide jääkväärtus, kui lepingu tähtaeg saabub," ütles Kõlvart.

BCA Centeri halduses on viis munitsipaalkooli ning linn maksab 2006. aastast alates ettevõttele koolide remondi ja korrashoiu eest. 2021 sügisel ütles Tallinna linnasekretär Priit Lello ERR-ile, et lepingud on linnale rahaliselt kahjulikud ning kaalutakse ka koolide väljaostmist. Hinnanguliselt oli Tallinn BCA-le ja Vivatexile maksnud 15 aastaga koolide haldamise eest kokku 110 miljonit eurot.

Tallinn jõudis Vivatex Holdinguga, kelle halduses on samuti viis kooli, uutes tingimustes kokkuleppele mullu veebruaris. Kõlvart ütles toona, et muudatusega hoiab linn lepinguperioodi vältel ehk aastani 2036 kokku ligi 20 miljonit eurot. Sõõrumaa sõnul võib linna kokkuhoid ulatuda isegi 30 miljonini. Uue lepingu järgi ostab linn lepingu lõppedes viis kooli tagasi 12 miljoni euroga.

Kõlvarti sõnul jõuti nüüd BCA-ga kokkuleppele "sarnastel, et mitte öelda samadel tingimustel".

Viimase aasta tegeles Tallinn ka võimaliku koolide väljaostmise ettevalmistamisega, kui läbirääkimised BCA-ga oleks liiva jooksnud. Käivitatud oli väljaostumenetlus, mis oleks tähendanud, et Tallinn saanuk ühepoolselt koolid välja osta.

"Tehti uus hindamine, partnerile oli antud teada, et käivitame väljaostumenetluse. Siis oli pikk kirjavahetus ja arutelu ja mingi hetk jõudsime sinna, et partner oli nõus linna tingimustega. Seega langes ära ka vajadus pöörduda kohtu poole ja väljaostumenetlus lõpuni viia," lausus Kõlvart.

BCA-ga sõlmitav uus leping hakkab kehtima tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022.

Kõlvart: sellist lepingut linn enam ei sõlmiks

Koolide halduslepingud kahe ettevõttega valmistati ette linnapea Edgar Savisaare ajal 2006. aastal ning allkirjastati Jüri Ratase ametiajal. Lepingud Sõõrumaale kuuluva Vivatex Holdingu ning Jaanus Otsa ja Olaf Hermani enamusosalusega BCA Centeriga kehtivad 2036. aastani.

2021. aastal hinnati, et linnal on jäänud viimase 15 aasta jooksul maksta kahele ettevõttele veel umbes 140 miljonit eurot.

Kõlvarti sõnul oli aastal 2006, mil lepingud sõlmiti, selle jaoks vajadus.

"Linn ei suutnud ise nii palju koole renoveerida ja tagada korrashoidu. Täna me sellist lepingut ei aktsepteeriks, aga 2006 olid teised tingimused. Meie eesmärk oli neid tingimusi parandada linna kasuks. Tänane (peale kahe lepingu muutmist) kokkuhoid, 37–38 miljonit, on hea tulemus, arvestades et me ei pidanud seda lahendama kohtu abil, mis tähendaks täiendavat koormust ja ka ebaselgust," lausus Kõlvart.

Sarnastel põhjustel sõlmis Tallinn 2000-ndate alguses lepingu Utilitase eelkäija Tallinna Küttega: küttevõrk anti ettevõtte hallata ja remontida, linn kohustus selle 30 aasta pärast investeeringute hinnaga tagasi ostma. Rahaliselt kahjulikust lepingust lahtisaamiseks pidi linn loovutama 2/3 Tallinna soojavõrgust Utilitasele. Kõlvart ise on öelnud, et see lahendus oli linnale kasulik.

Kahjulikest lepingutes lahtisaamine oli ka üks Kõlvarti eesmärke, kui ta 2019. aastal Tallinna linnapeaks asus ning tema hinnangul on kaks suurt asja nüüd ära tehtud.

"Praegu võime öelda, et kahe suure asja puhul on saavutatud tulemus. Tegelikult on veel üks suur leping, mille puhul tuleb lahendada võimalik tulevikuperspektiiv. Siin ei ole protsesse veel käivitatud," lausus ta.

Viimane suur haldusleping, millega Tallinnale kaasneb samuti lähitulevikus kas lepingu pikendamise või väljaostu kohustus, puudutab sotsiaalmaju.

Vivatexiga vaidlus Kalamaja põhikooli laienduse üle

Vivatexiga mullu sõlmitud muutmist ei vaja, kuid Tallinnal on ettevõttega tekkinud siiski väike vaidlus. Nimelt soovib Tallinn Kalamaja põhikoolile juurdeehitust, kuid ettevõte soovib tingimuste üle veel arutada.

Vivatexi juhatuse liige Priit Põld teatas hiljuti Tallinnale, et igasugused lepingumuutused vajavad täpsustamist.

"Hoonestusõiguse seadmise lepingu ja üürilepingu muutmine /.../ on kompleksne teema ja hõlmab erinevaid õiguslikke, finantsilisi ning tehnilisi aspekte ning nõuab enne tervikliku lahenduseni jõudmist paremat arusaama, kuidas soovitud tulemust saavutada ja millised täiendavad õigused ja kohustused sellest pooltele tekivad," kirjutas ta Tallinna haridusametile saadetud kirjas.

Kõlvarti sõnul läbirääkimised käivad. "Siin me otsime lahendust, kuidas seda on võimalik ellu viia, kuna see kool üks osa Vivatexi lepingust," lausus ta.

Kõik kümme koolimaja renoveeriti lepingu alguses, neile tehakse jooksvat remonti ja hoolitsetakse heakorra eest, iga kaheksa aasta järel peab haldaja taas kapitaalremondi tegema.

BCA Centeri käes on Karjamaa põhikool, Haabersti vene gümnaasium, Kadrioru saksa gümnaasium, Nõmme gümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium (neid peab BCA Center). Vivatexi halduses on Pelgulinna gümnaasium, Tallinna 32. keskkool, Kristiine gümnaasium, Laagna gümnaasium ja Kalamaja põhikool.

ERR on pöördunud kommentaari saamiseks ka BCA Centeri poole.