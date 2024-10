RKAS müüb enampakkumisel ERM-i vana peahoonet Tartus

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) pani enampakkumisele kultuurimälestiseks tunnistatud Eesti Rahva Muuseumi endise peahoone Tartus Veski tänaval. Hoone alghind on 1,59 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Tartus Veski 32 asuv muuseumihoone ehitati 19. sajandi lõpul rahukohtu tarbeks. Pärast Teist maailmasõda oli see kasutusel Riikliku Etnograafiamuuseumina ja hiljem uuesti Eesti Rahva Muuseumina.

Hoone on ehitatud uusrenessansi stiilis. Korruseid on seal kaks ning põhiplaan on L-tähe kujuline. Kinnistu on piiratud kõrge krohvitud kivimüüri

ja metallaiaga.

Enampakkumisele pani RKAS hoone 1,59 miljoni euro suuruse alghinnaga ja osalemiseks tuleb tasuda 80 000 euro suurune tagatisraha. Pakkumusi saab teha kuni 25. novembri kella 13-ni.

Endine ERM-i hoone Tartus Veski 32. Autor/allikas: RKAS

Majas tegutsevad praegu Tartu halduskohus ja ringkonnakohus ning RKAS-ist öeldi ERR-ile, et kohtud jäävad hoonesse ajutiselt, kuni Tartu kohtumaja remont valmis saab.

Tartu ringkonnakohtu ja halduskohtuga sõlmitud üürilepingud ei lähe ostjale üle, kuid ostjal tuleb müüja sõlmitud üürilepingud allüürilepinguteks ümber sõlmida. Üürilepingute tähtaeg on järgmise aasta 31. oktoober.

Endine ERM-i hoone Tartus Veski 32. Autor/allikas: RKAS

Müügitingimustes on välja toodud, et muuseumihoone karniis vajab täielikku rekonstrueerimist, sest hetkel on see ohutuse tagamiseks kaetud metallvõrguga.

Samuti vajab ümberehitus vihmaveesüsteem ning hoone katusel ette tulnud vihmavee läbijookse ja tehtud kohtparandusi. Vahetamist vajab ka katus. Välja on toodud, et keldrikorrusel on niiskuskahjustused.

Endine ERM-i hoone Tartus Veski 32. Autor/allikas: RKAS

Ehkki muuseumihoones on ahjud, ei ole müüja kursis nende seisukorraga, sest neid pole aastaid kasutatud.

Kinnistul asuv garaažihoone vajab samuti rekonstrueerimist ja tehnosüsteemid on amoriseerunud. Muuseumihoone ja garaaži vaheline küttetrass lekib.

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on kinnistu maa-ala juhtotstarveks määratud osalise korterelamu otstarbega ärihoone.