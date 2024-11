Michal: Perel on head šansid saada erakonna Tallinna linnapeakandidaadiks

"Ma arvan, et Pärtel-Peeter Perel on sellele väga head šansid. Tallinna piirkond peab muidugi ise kogunema ja selle otsuse tegema, nagu ta tegi seda ka minu puhul," ütles Michal ERR-ile.

Tartus nimetas Michal tugevaks kandidaadiks praegust linnapead Urmas Klaasi. "Ta on ennast tõestanud ja väga tugev linnajuht," lisas Michal.

Ise Michal kandideerida ei kavatse.

"Peaminister, vähemalt meil on küll selline tava kohalikel valimistel, ei kandideeri. Seda tava ei ole plaanis ka murda," ütles Michal.

Michali sõnul käib Reformierakonnas kohalikeks valimisteks valmistumine peamiselt piirkondlikul tasemel.

"Tõtt-öelda täna erakonna juhatuses küll sellist nimekirjade koostamise tegevust suurt ei käi, see on ikkagi piirkondade endi tegevus ja piirkondade juhid tavaliselt

vaatavad üle. Olnuna ise Reformierakonna suurima piirkonna juht Tallinnas pikki aastaid, enne kui erakonna juhiks sain, siis piirkonna juhid vaatavad üle, kes neil kandideerimas on, millised nende plaanid on. Sest kohalike valimiste programm ja inimeste leidmine on ikkagi kohaliku juhi pädevus. Nii et kohapeal see toimub, keskelt tagatakse kampaania võimekus, keskelt vaadatakse üle programmilised seisukohad ja nii edasi," rääkis Michal.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad järgmise aasta 19. oktoobril.