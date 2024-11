Erakonnad alustavad Tallinnas kohalike valimiste eelkampaaniat aastavahetuse paiku

Tallinna linnapea kandidaatide osas veel suurt selgust ei ole. Tõenäoliselt kandideerib taas linnapea kohale praegune meer, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski.

Linnapeakandidaat on suure tõenäosusega ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes ütles, et Keskerakonna valimisnimekirjas kandideerivad endised abilinnapead ja linnaosade vanemad, samuti riigikogu liikmed.

"Kes on Tallinnas näidanud häid tulemusi ja kellel on kindlasti ka suur toetus: Lauri Laats, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, aga ka Vadim Belobrovtsev. Meil on linna juhtimise kogemusega inimesed," loetles Kõlvart.

Aktiivse kampaaniaga alustab Keskerakond uue aasta algusest.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles, et Isamaa pole linnapeakandidaati veel valinud. Varem on võimalike kandidaatidena räägitud nii Urmas Reinsalust kui ka Jüri Ratasest.

"Kindlasti on see väga tugev kandidaat, aga esialgu me ei ole veel seda ka otsustanud. Tõepoolest, väljapaistvaid inimesi on, aga see tuleb tugev kandidaat," rääkis Solman.

Solmani sõnul kandideerivad kohalikel valimistel ka Isamaa ridadesse kuuluvad riigikogu liikmed. Erakonna eelkampaania algab jõulude ajal.

Reformierakonnal pole samuti veel linnapeakandidaadi nime. Erakonna esimees ja peaminister Kristen Michal on varem öelnud, et Pärtel-Peeter Perel on head šansid saada erakonna linnapeakandidaadiks. Pere ütles, et praegu käib töö nii valimisprogrammi kui ka nimekirjadega. Kandidaatide nimed selguvad kevadel.

"Eks me näe, kuidas meil nimekirjad tulevad. Kas ja kes küll riigikogust ja valitsusest kandideerida soovivad, aeg näitab. Oluline on see, et meil on teotahtelisi inimesi, kes tõesti hoolivad ja tahavad ise käe külge panna," rääkis Pere.

Reformierakond alustab Tallinnas aktiivset valimiskampaaniat kevadel.

Eesti 200 abilinnapea Aleksei Jašin ütles, et ka neil pole veel linnapeakandidaat teada. Jašin lisas, et tõenäoliselt kandideerivad kohalikel valimistel ka Eesti 200 ministrid ja riigikogu liikmed.

"Oleme oma kaardistuse teinud. Oleme uurinud meie poliitikute tuntust. Võib öelda, et nimede seis on päris hea ja inimesed kaaluksid hääletamist nende poolt. Nüüd on vaja erakonna kampaania ka neile järele tuua," rääkis Jašin.

Aktiivse valimiskampaaniaga kavatseb Eesti 200 alustada suvel.

Kohalikud valimised on oktoobris.