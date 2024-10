Hispaania üleujutustes on hukkunud vähemalt 158 inimest

Kohalikud võimud ei ole avaldanud, kui palju inimesi on pärast Euroopa viimaste aastate ohvriterohkeimaid üleujutusi veel teadmata kadunud. Kaitseminister Margarita Robles ütles, et riiklik hukkunute arv võib olla palju suurem.

Opositsioonipoliitikud süüdistasid Madridi keskvalitsust liiga aeglases tegutsemises elanike hoiatamisel ja päästemeeskondade saatmisel, mistõttu siseministeerium sõnas, et piirkondlikud võimud olid vastutavad kodanikukaitse meetmete eest.

Meteoroloogid ütlesid, et teisipäeval sadas Valencia piirkonnas kaheksa tunniga maha aasta jagu vihma.

Spanish floods kill 95 as year of rain falls in a day in #Valencia



Pray for Valencia and Spain #Valencia #floodthestreets #Spain #Flood #floorball pic.twitter.com/yyf9Ks7GLv