Ekspertide hinnangul on huvi endise Tallinna vangla ala ostmise vastu suur

Erinevalt Patarei vanglast pole endise Tallinna vangla hoonetel mingit säilitamisväärtust ning neid ootab ees lammutamine. Asemele saab ehitada kuni neljakorruselised hooned, mis 75 protsendi ulatuses peavad olema bürood ja kontorid ning veerandi ulatuses elumajad.

ELUM Kinnisvara arendusjuht Risto Vähi usub, et huvi 8,4 miljoni eurose alghinnaga pea 50 000-ruutmeetrise hoonestusala vastu kujuneb suureks ja pakkumusi võib oodata kümmekonnalt arendajalt. Pakkumiste esitamise tähtaeg kukub 25. novembril.

"Hinna ja ruutmeetrite suhtes on see kindlasti atraktiivne. /.../ Sinna kindlasti oma pakkumise teeb pigem suurarendaja, kogenud arendaja, kes on hästi kapitaliseeritud ja kes on võimeline kogu seda ala arendama etapiviisiliselt, sest kindlasti seal ei saa nii teha, et hakata kõike ühekorraga ehitama ja kõike ühekorraga pakkuma," selgitas Vähi.

Küll aga peab Vähi Tallinna ärikinnisvaraturgu pigem küllastunuks.

Suurarendaja Kaamos Group kinnitas oma huvi. Nende jaoks nii suures proportsioonis ärikinnisvara arendada ei oleks probleem.

"Ilmselt büroo, kaubandus, võib-olla veel mõni segafunktsiooniga hoonestus on võimalik siia luua. /.../ Tegemist on sisuliselt 40 000 ruutmeetri hoonestusalaga kesklinna servas, võib-olla isegi südalinna servas. Ja selliseid küll madalhoonestusega, aga sellises mahus arendusalasid Tallinnas sisuliselt enam ei ole. /.../ Raske on öelda seda arvu, aga ma usun, et neid on mitmeid, kes seda on pikalt oodanud ja täna pakkumust koostavad," rääkis Kaamos Kinnisvara tegevjuht Taimo Murer.

Tallinna peaarhitekt Andro Mänd ütles, et kesklinna alale on vaja elanikke juurde tuua ja seda ilmselt arendajad hakkavad ellu viima.

"Me ei tahaks siin näha kindlasti monofunktsionaalset linnaosa, nii nagu me näeme siin teisel pool seda endise vangla krunti," lisas ta.

Mänd ütles, et kuivõrd Veerenni asumi vanem hoonestus on arhitektuurselt väga kvaliteetne, loodab ta, et enampakkumise võitja kuulutab välja arhitektuurikonkursi, millega vältida odavarenduse esteetikat.

"Tahaks vältida seda, et siia tuleb üksluine ja monotoonne, et meil tulevad ühte tüüpi majad, mis näevad täpselt ühesugused välja, nii nagu see Veerenni uusarendus ju on," rääkis Mänd.

Männi sõnul on Tallinna kesklinnas veel suuri arendamist ootavaid alasid, kuid niisuguseid alasid, mis tõenäoliselt müüki lähevad, enam väga palju ei ole. Mänd nimetas Telliskivis asuvat endist kaubajaama ala. Oma tulevikku ootavad ka kunagise loomaaia ala Lasnamäe klindi all ja Linnahalli ümbrus, kuid viimane ei lähe arendajate kätte enne, kui Linnahalli enda tulevik selgeks saab.