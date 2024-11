Tallinna vangla kinnistu oksjoni võitis 8,7 miljonit pakkunud Fund Ehitus

Aastaid Tallinna vangla asukohaks olnud kinnistu on Tehnika ja Võtme tänaval ning selle pindala on veidi üle 49 000 ruutmeetri. RKAS pani selle oksjonile 8,4 miljoni euro suuruse alghinnaga.

Neljapäeval kinnitas RKAS-i juhatus esmaspäeval lõppenud enampakkumise võitja.

"Võtme tänav 14 kinnistu enampakkumisele laekus üks pakkumus summas 8 700 000. Pakkujaks Fund Ehitus OÜ," ütles RKAS-i kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva ERR-ile.

Veel novembri alguses prognoosisid kinnisvaraasjatundjad, et huvi kinnistu vastu võiks kujuneda suureks ning pakkumusi võiks oodata kümmekonnalt arendajalt.

Detailplaneeringu järgi on kinnistutel elamumaa ja ärimaa funktsioon. Sinna on ette nähtud seitse äriotstarbelist krunti, neli korterelamute arenduskrunti ning üks krunt lasteaia ehitamiseks. Kruntidele on lubatud rajada üks kuni kolm hoonet, millel on kaks kuni neli korrust ja kuni kaks maa-alust korrust. Kokku saab alale ehitada 17 hoonet, millest üheksa korterelamut.

Kunagise vanglakompleksi ehitised tuleb müügitingimuste kohaselt lammutada ning ühtlasi peab uus omanik kõrvaldama ka kinnistul oleva reostuse.

Tallinna vangla oli Magasini tänaval kuni 2018. aastani, mil Rae valla ja Tallinna piiril Soodevahes valmis uus vanglakompleks ning vangid viidi sinna.

Vana kompleks anti kaitseväele õppuste läbiviimiseks, kuid Veerenni asumi elanikud kaebasid õppustega kaasneva suitsu ja müra üle ning Tallina linnavalitsus ei andnud 2019. aasta suvel enam linnalahingu õppuste läbiviimiseks luba.

Vikipeedia järgi sai vangla Magasini tänaval alguse aastatel 1944–1949 töötanud sõjavangilaagrist ja kuni 1990. aastateni töötanud poolkinnise režiimiga kolooniast nr 5.