RKAS ei kavatse endist Tallinna vangla krunti Veerennis veel maha müüa

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) plaanis Tallinna vangla vana kinnistu müüki panna juba pea neli aastat tagasi, kuid seda pole seni tehtud. ERR kirjutas viimati mullu mais, et müügiplaan peaks realiseeruma 2022. aastal.

Tallinnas Magasini 35 oli RKAS-il plaanis maha müüa 2019. aastal, siis pandi plaan pausile ja kaaluti krundile riigile vajalike hoonete rajamist. Seejärel avastati krundilt kütteõli reostus ning asuti seda koristama.

Praegu krundi müügiga aktiivselt ei tegelda, ütles ERR-ile RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger. "Magasini tänava kinnistud on Riigi Kinnisvara AS-i müügiportfellis, kuid praegu ei ole kavandatud Magasini tänaval asuvate kinnistute müüki," lausus ta.

RKAS-i kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva lisas, et teatud reserv on mõistlik hoida, et säiliks võimalus vara realiseerida siis, kui selleks kõrgendatud vajadus tekib.

Konkreetsetest huvilistest praegu tema sõnul rääkida ei saa.

RKAS on alal osaliselt lammutanud hooneid ning likvideerinud reostust.

Kehtiva detailplaneeringu järgi on alale ettenähtud äri ja elukondlik hoonestus. Krundil on kokku 12 hoonestatavat kinnistut, planeeringujärgne maapealne suletud brutopind on 39 000 ruutmeetrit.

Tallinna vangla oli Magasini tänaval kuni 2018. aastani, mil Rae valla ja Tallinna piiril Soodevahes valmis uus vanglakompleks ning vangid viidi sinna. Vana kompleks anti kaitseväele õppuste läbiviimiseks.

Õppustele ei vaadanud hea pilguga aga Tallinna linnavalitsus ning 2019. suvel ei andnud linn enam linnalahingu õppuste läbiviimiseks luba. Toona Kesklinna vanemana töötanud Vladimir Svet ütles, et Veerenni asumi elanikud on kaevanud õppustega kaasneavte suitsu ja müra üle.

"Kindlasti ei saa sõjaväeõppused regulaarselt toimuda tihedalt asustatud elurajooni vahetus läheduses. Kaitsevägi peaks saama korraldada õppusi selleks spetsiaalselt ehitatud polügoonidel, mis aitavad saavutada riigikaitse tugevdamiseks vajalikke eesmärke tsiviilelanikke häirimata," põhjendas Svet.

Vikipeedia järgi sai vangla Magasini tänaval alguse aastatel 1944–1949 töötanud sõjavangilaagrist ja kuni 1990. aastateni töötanud poolkinnise režiimiga kolooniast nr 5.