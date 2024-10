Endine Tallinna vangla ala läheb 8,4 miljoni euroga enampakkumisele

Endise vangla kinnistu asub Tehnika ja Võtme tänaval ja selle suurus on veidi üle 49 000 ruutmeetri. Praegu asuvad kinnistul endise vanglakompleksi ehitised, mis on seisnud tühjalt ja kütteta ning tuleks müügitingimuste kohaselt lammutada. Ka on kinnistul reostus, mis tuleb kõrvaldada. Kinnistul olevad tehnovõrgud on amortiseerunud.

Enampakkumisel osalejad peavad tasuma 210 000 euro suuruse tagatisraha ning enampakkumise alghinnale, 8,4 miljonile eurole lisandub käibemaks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25. novembril.

Detailplaneeringu järgi on kinnistutel elamumaa ja ärimaa funktsioon. Sinna on ette nähtud seitse äriotstarbelist krunti, neli korterelamute arenduskrunti ning üks krunt lasteaia ehitamiseks.

Kruntidele on lubatud rajada üks kuni kolm hoonet, millel on kaks kuni neli korrust ja kuni kaks maa-alust korrust. Kokku saab alale ehitada 17 hoonet, millest üheksa korterelamut.

Ehitatavate korterelamute välisviimistlus peab detailplaneeringu kohaselt ümbritsevasse keskkonda sobituma ja igale korterile on soovitatav projekteerida rõdu.

Endine Tallinna vangla kinnistu. Autor/allikas: RKAS

Arco Vara analüütik Mihkel Eliste ütles ERR-ile, et arendajate huvi ala vastu sõltub sellest, millist visiooni nad potentsiaalse ehitusmahu vastu nägema hakkavad. Asjaolu, et alal on juba olemas detailplaneering, võtab tema sõnul potentsiaalsete ostjate jaoks mõned riskid laualt maha.

Eliste märkis, et kui seni tühjalt seisnud ala elama hakkab, mõjutab see kindlasti ka ümbruskonna kinnisvarahindu.

"Kui vaatame piirkondi, kus on kinnipidamisasutused või vanemad haiglad, nõukogude pärandi kontekstis ka kunagised sõjaväelinnakud, siis väga mitmed piirkonnad Eestis näitasid eelneva kasvutsükli vältel keskmisest kiiremat kapitalikasvu kui neis turupiirkondades keskmiselt," sõnas Eliste.

Ta lisas, et tõenäoliselt võib ka endise Tallinna vangla kinnistute ümbrustes oodata, et piirkonna arengu tõttu saab olemasolev elamufond osa natuke kiiremast kapitalikasvust kui mujal Tallinna kesklinnas.

Tühjalt seisnud kinnistutele uue omaniku leidmine on Eliste hinnangul kindlasti positiivne samm, aga kui suur mõju on sellel kinnisvaraturu arengutele, selgub tulevikus.

Tallinna vangla oli Magasini tänaval kuni 2018. aastani, mil Rae valla ja Tallinna piiril Soodevahes valmis uus vanglakompleks ning vangid viidi sinna.

Vana kompleks anti kaitseväele õppuste läbiviimiseks, kuid Veerenni asumi elanikud kaebasid õppustega kaasneva suitsu ja müra üle ning Tallina linnavalitsus ei andnud 2019. aasta suvel enam linnalahingu õppuste läbiviimiseks luba.

Vikipeedia järgi sai vangla Magasini tänaval alguse aastatel 1944–1949 töötanud sõjavangilaagrist ja kuni 1990. aastateni töötanud poolkinnise režiimiga kolooniast nr 5.