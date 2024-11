Tori hobusekasvandus avas Eesti suurima siseratsamaneeži

Tori hobusekasvanduses avati reedel Eesti suurim siseratsamaneež, mis läks maksma üle miljoni euro. Maneež on 2800 ruutmeetrit ja selles on erilise struktuuriga, hobustele ratsutamiseks sobiv liiv.

Tori hobusekasvanduse vana ratsamaneež on üle 50 aasta vana ja Eesti Maaelumuusemide juhi Kadri Valneri sõnul oli uut maneeži tarvis.

"Siin avatakse täna armastus ratsaspordi vastu ehk täpsemalt Eesti kõige suurem, võimsam siseratsamaneež, mis mahutab hulganisti hobuseid, 200 pealtvaatajat, siin on eraldi kohtunikesaal," rääkis Valner.

Uues maneežis hakkavad toimuma nii Eesti-sisesed kui ka rahvusvahelised võistlused. Muul ajal teevad seal trenni ratsakooli õpilased.

Kadri Valneri sõnul käis maneeži ehitus 11 kuud. "Ja selleks, et siia maneeži põhja saaks liiv, sõideti maha 11 000 kilomeetrit, sest see on eriline liiv," lisas ta.

"See uus maneež avaldab kindlasti väga suurt mõju. See annab hoopis teise tõuke nii kohalikule Pärnumaa ratsaspordile kui ka Eesti ratsaspordile üldse," rääkis Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse liige Siim Nõmmoja.

Esimene võistlus toimub uues maneežis juba laupäeval, kui võisteldakse takistussõidus. Teiste hulgas asub võistlustulle Heleriin Pärast koos Linoldyga. Pärasti sõnul oli kogemus uues maneežis hea.

"Pole ammu sellises suures maneežis olnud, oleme siin ainult selles väikeses maneežis, mis on nagu tikutops. Ja kui sa saad sinna suurde, siis on nagu kohe nii avar ja kõik on kuidagi parem," kirjeldas Tori ratsakooli õpilane.

"Eks hobune on minul selline vana kala, kellega mina sõitsin, tema väga häiritud ei olnud, oli rohkem avatud. Natuke ikka vahtis, et uus kogemus temale, seal on palju publikut, pole otse publikusse sõitnud," lisas Pärast.

Laupäeval võistleb ka Tori ratsakooli õpilane Christelle Sepp. "Väga uhke oli (uues maneežis), sellepärast et muidu me ratsutame niisuguses kinnises maneežis, kus ei ole publikul võimalik vaadata ja s saamegi ennast näidata kas ainult suvel võisteldes õueplatsil või siis, kui me käime mujal võistlemas. Hobune nautis tähelepanu väga, muidu ta natuke alguses kartis, aga nüüd ta on juba nii ära harjunud ja talle väga meeldib tähelepanu," rääkis Sepp.

"Kohe homme proovimegi esimesed stardid teha. Ma loodan, et läheb hästi ja kuna täna tundus, et hobune on rahulik, siis loodetavasti on ta homme sama rahulik," lisas Sepp.