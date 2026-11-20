Valitsus peab reedel kabinetinõupidamise, kus arutab Eesti-Vene maismaapiiri sulgemisega seonduvat. Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, siseminister Igor Taro ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Peaminister Kristen Michal teatas möödunud pühapäeval, et arutas pärast Ukrainat varustava drooniettevõtte Threod vastu korraldatud rünnakukatset siseminister Igor Taroga Eesti-Vene piiri sulgemise võimalust ning palus siseministril ja riigikantseleil valmistada ette selleks vajalikud sammud.