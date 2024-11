Torm on vaibunud, kuid tugev tuul püsib

Laupäeva hommikuks on torm vaibunud, kuid keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt tugevad tuuled kestavad ning teedele võib olla tekkinud libeduse oht, rääkis päästeameti Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu. Tormituuled on elektri viinud kokku ligi 13 000 majapidamiselt.

Kui reede õhtuks oli päästeamet saanud umbes 200 väljakutset, siis ööga lisandus veel ligi 150.

"Hetkel on näha, et kõik komandod ei ole korraga väljas puid saagimas," ütles Palu laupäeva varahommikul. "Kui rääkida väljakutsete numbritest, siis eile hommikust ehk tormi algusest saati on olnud umbes 360 väljakutset päästjatele üle Eesti. Ööga on lisandunud circa 150 juurde ja enamik neist ongi olnud just teedele ja elektriliinide langenud puude eemaldamine."

Kõige rohkem on päästeametile tulnud väljakutseid lääne regioonist – eelkõige Läänemaalt, Pärnumaalt ja saartelt. "Umbes pool on tulnud läänest," täpsustas Palu.

Tõsisemaid juhtumeid päästeamet välja ei toonud. "Lõviosa ongi just puude saagimine. Päästjad on saanud täna öösel saemeesteks kenasti kehastuda," lisas Palu.

Palu ütles, et keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt tugevad tuuled kestavad laupäevani ning teedele võib olla tekkinud libeduse oht.

"Hommikul, kui inimesed ärkavad ja hakkavad liiklema ning näevad puid teele langenud, siis kindlasti anda teada numbrile 112," sõnas ta.

Elektrilevi katkestuste kaart näitas kell 9.20 seisuga, et tormituuled on elektri viinud kokku ligi 13 000 majapidamiselt.

Kõige rohkem on elektrikatkestusi Lääne-Eestis ja saartel. Rapla- ja Harju piirkonnas on üle 6000 majapidamise elektrita, Pärnumaal ligi 2000.

Ida-Eestis on elektrikatkestusi vähe.

Laevaliiklus Hiiumaaga on taastatud ja reisid toimuvad vastavalt graafikule, teatas TS Laevad veebilehel praamid.ee.

Ka laupäeval puhub tugev tuul, kuid õhtuks see vähehaaval nõrgeneb, teatas keskkonnaagentuur. Puhub valdavalt loodetuul – sisemaal 5 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul puhub tuul 12 kuni 18, puhanguti kuni 25 m/s.

Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, õhtu poole sadu harveneb.

Kesk- ja Ida-Eestis sajas hommikul lund.