ERR USA-s: kaalukeeleosariigis Michiganis on Harrise ja Trumpi toetus võrdne

Nii Kamala Harris kui ka Donald Trump teevad loetud päevad enne valimis veel viimaseid pingutusi. "Aktuaalne kaamera" uuris, millised on valijate meeleolud kaalukeeleosariigis Michiganis, kus Harrise ja Trumpi toetus on äärmiselt tasavägine.

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump väisas reedel Detroidi eeslinna Warrenit. Äärelinna tänavad peegeldavad Michigani osariigi meelsust hästi. Kui ühe maja ees on Kamala Harrise plakatid, siis üle tee vaatavad vastu Donald Trumpi toetavad loosungid.

Warreni elanik Lisa ütles, et naabritena saavad demokraadid ja vabariiklased aga sõbralikult läbi.

"Mul pole inimestega suhtlemisel probleeme, neil on oma arvamus ja minul oma. Ja nii see peakski Ameerika Ühendriikides olema, peaksime riigina kokku hoidma. Näiteks, on mul õed, kes valivad Donald Trumpi. Pole vahet, millega ta hakkama saab, õed on ikka Trumpi poolt. Ise toetan Kamala Harrist," lausus Lisa.

Samal ajal tunnevad Warreni elanikud aga muret, mis ootab kodumaad ees, kui Valgesse Majja peaks pääsema vastaskandidaat.

"Ma sain Trumpi ajal pensionile, kuid Bideni ajal pean ilmselt tööle tagasi minema, sest siin läheb raskeks," ütles Trumpi toetaja Vicky.

"Ma muretsen tõsiselt selle pärast, et ta püüab takistada inimesi siia tulemast. Minu arust on see vaba riik. Tulgu, kui tahavad. Me ei tohiks mingit müüri püstitada, et kedagi tulemast takistada," lausus Harrise toetaja Woodson.

Vabariiklane Dan lausus, et kõige enam teeb talle muret Joe Bideni välispoliitika ning ta kardab, et Harrise administratsioon jätkaks samal kursil.

"Mul on teismeline poeg. Ma ei taha, et ta lõpetaks mingis mõttetus sõjas ja Harris on sõjapistrik. Usun, et kui Trump võidab, toob ta rahu Lähis-Itta ja Euroopasse. Minu suurim mure on poja tuleviku pärast," ütles Woodson.

Ameerika Ühendriikide presidendivalimised toimuvad tuleval teisipäeval.