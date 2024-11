ERR USA-s: politoloogide hinnangul otsustab valimistulemuse Pennsylvania

Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste eel on demokraat Kamala Harrise ja vabariiklase Donald Trumpi toetusnumbrid sisuliselt võrdsed. Ekspertide hinnangul on seis seitsmes kaalukeeleosariigis niivõrd tasavägine, et otsustavaks saavad pisidetailid.

"Valimistulemust võivad mõjutada paljud tegurid, kuid laias laastus saab selleks olema valijate osalus. Kes toob oma toetajaid paremini välja, tõenäoliselt võidab. Võitlus on nii tasavägine, et taandub sellele, kes teeb paremat tööd oma toetajate mobiliseerimisel," ütles Oaklandi ülikooli politoloog David Dulio.

Ameeriklaste sõnul on tänavuste valimistega kaasnenud tavapärasest enam vaenulikkust. Riik on lõhestunud ning inimesed on mures, mis ootab Ameerika Ühendriike ees, kui presidendiks peaks saama vastaskandidaat.

"Kahte kandidaati võrreldes on meil Kamala Harris, kes püüab meie riiki ühendada ja aidata kõigil edasi liikuda, vastandina Donald Trumpile, kes näib tahtvat meie riiki lõhestada ja räägib jätkuvalt asjadest, mis meid eristavad," rääkis Michigani osariigi valija Heriberto.

"Demokraadid on viimased neli aastat näidanud, kuidas nad meie riiki juhtisid. Kõik on kaputt, mis tähendab väga halvasti. Minu arvates ei suuda Kamala Harris isegi lauset moodustada. Ja kui sa küsid temalt küsimuse, siis ta ainult keerutab ja lubab sulle taevast, aga sa ei saa taevast, vaid põrgut," rääkis Michiganis valiv Sparticus.

Kaalukeeleosariigis Michiganis seisab Kamala Harris silmitsi keerulise ülesandega. Veel neli aastat tagasi võidutses seal araabia-ameeriklaste ja moslemite häälte toel Joe Biden. Viimase Lähis-Ida poliitika tõttu ollakse skeptilised ka Harrise suhtes.

"Tänapäeval kontrollib USA tervet maailma, millal midagi algab ja lõppeb, sest me rahastame kõike. Jah, oleme Iisraeli esimesest päevast abistanud, kuid pole seda teinud sellisel ajal nagu praegu. Mulle tundub, et oleme sõjas. Panustame oma maksudollaritega sõtta," ütles Michigani osariigi valija Sam.

Michiganis kaotamist Harris endale aga lubada ei saa.

"Võime erinevates ja üsna pisikestes valimisringkondades näha väikeseid nihkeid, kuidas need kogukonnad on traditsiooniliselt hääletanud. Näiteks kalduvad nad ühe kandidaadi poole rohkem kui tavaliselt või eemalduvad teisest või ei tule üldse harjumuspärasel tasemel välja. Nendel väikestel nihetel võib olla suur mõju," selgitas Dulio.

Just seetõttu teevad nii Harrise kui ka Trumpi meeskonnad kampaaniat viimase hetkeni. Valijate meelitamisega on mindud isegi nii kaugele, et Trumpi toetaja ja USA suurärimees Elon Musk on lubanud valimispäevani anda iga päev ühele õnnelikule valijale miljon dollarit, kui viimane on alla kirjutanud sõnavabaduse petitsioonile.

"Läheb suurepäraselt, tavaliselt saan päevas üle 100 allkirja. Mõnikord saan sellistel suurüritustel 200 kuni 300 allkirja," ütles vabatahtlik Peter.

Kuigi valimiste eel on koondunud tähelepanu seitsmele kaalukeeleosariigile, on poliitanalüütikud veendunud, et kõik taandub taas Pennsylvania osariigile. Usutakse, et nagu viimastelgi kordadel, kindlustab osariigi võitja endale koha ovaalkabinetis.

"Usun Trumpi 2024 sel lihtsal põhjusel, et ta tegi Ameerika võimsaks ja ta suudab Ameerikat ka võimsana hoida. Ma olen aina rohkem uurinud Kamala kohta ja ta pole ju midagi korda saatnud," ütles Pennsylvania osariigi valija Daniel.

"Kamala Harris, kuna ta on parim kandidaat. Ta hoiab demokraatiat nagu see Ameerika Ühendriikides peakski olema. Teise parteiga ei anna võrreldagi," ütles Pennsylvania osariigi valija Lisa.

Kamala Harris loodab Pennsylvanias suurlinnadest saadud häältele, maapiirkonnad on praegu raskustes ning seal oodatakse muutust Donald Trumpi näol. Päev enne valimisi on suurimas kaalukeeleosariigis nihkunud toetus napilt Trumpi kasuks.

Viimaste väärtuslike häälte püüdmiseks kohtuvad nii Harris kui ka Trump veel esmaspäeva õhtul valijatega Philadelphias ja seda ümbritsevates maakondades.