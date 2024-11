Fotod: aasta ettevõtteks valiti Harju Elekter

Aasta ettevõtte tiitliga pärjati elektriseadmete valmistaja Harju Elekter, kes on näidanud suurepäraseid tulemusi oma tootmise digitaliseerimisel, teatas EISA.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) juhatuse esimees Kati Kusmini sõnul on Harju Elekter eeskujuks kõigile pikalt tegutsenud tootmisettevõtetele.

"Meie majanduse järgmisele tasemele viimiseks on tööstuste digitaliseerimine üks olulisemaid väljakutseid. See võimaldab tõsta tootlikkust, vähendada kulusid ja kiirendada innovatsiooni, mis on võtmetegurid läbilöögiks rahvusvahelisel turul," ütles Kusmin.

Lisaks aasta ettevõtte tiitlile aasta tööstuse digitaliseerija tiitli pälvinud Harju Elektri müügitulust üle 70 protsendi moodustab eksport. Harju Elekter arendab näiteks koostöös suurte Saksamaa tööstuskontsernidega andmekeskusi, mida tarnitakse nii Euroopa Liidu siseselt kui ka kaugemale.

Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter ütles, et Harju Elekter on hea näide, kuidas pika ajalooga ettevõte saab olla automatiseerimise, digitaliseerimise ja innovatsiooni eestvedaja.

"Just praegusel majanduses keerulisel ajal on selliste inspireerivate eeskujude saavutuste esiletoomine väga tähtis, sest see aitab kaasa tõmmata ka teisi ettevõtteid ja seeläbi majanduse konkurentsivõimet kasvatada," lausus ta.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja LHV aasta noore ettevõtja tiitli pälvis Silver Pütsep ettevõttest Top Marine.

Lisaks anti välja rida teisi auhindu:

Aasta eksportöör Nortal

Aasta innovaator DefSecIntel Solutions

Aasta kestlikkuse edendaja Estiko-Plastar

Aasta turismiedendaja OKO Restoranid

Aasta pereettevõte Bauroc

Aasta välisinvestor HANZA Mechanics Tartu

Konkurentsivõimelisim tööstus-​ ja energeetikaettevõte Eesti Gaas

Konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte Auto 100

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte Swedbank.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) ning Eesti tööandjate keskliidu poolt korraldatav Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkurss toimus tänavu 29. korda. "Ettevõtluse auhind" on kõrgeim riiklik tunnustus ettevõtetele.