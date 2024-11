Sõja 987. päev: HUR-i väitel tegi Ukraina esmakordselt droonirünnaku Vene sõjalaevadele Kaspia merel

Oluline kolmapäeval, 6. novembril kell 23.10:

- Umerov: EL-is on saanud väljaõppe üle 62 000 Ukraina sõjaväelase;

- USA ametnike sõnul astusid Põhja-Korea väed Kurskis esimest korda lahingusse;

- Luure: Ukraina droonid ründasid esmakordselt Vene sõjalaevu Kaspia merel;

- Sõrskõi sõnul andis Ukraina Kurskis Venemaale ennetava löögi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit;

- Venemaa teatas kahe Ida-Ukraina küla vallutamisest;

- Ukraina saab Saksa-Prantsuse kontsernilt uued iseliikuvad suurtükid.

Umerov: EL-is on saanud väljaõppe üle 62 000 Ukraina sõjaväelase

Euroopa Liidus on saanud väljaõppe juba üle 62 000 Ukraina sõjaväelase, ütles kolmapäeval Ukraina kaitseminister Rustem Umerov.

"Alates 2022. aasta oktoobrist on sõjalise abi missiooni EUMAM raames läbinud Euroopa Liidu riikides väljaõppe juba üle 62 000 Ukraina sõjaväelase ning selle aasta lõpuks suureneb see arv 75 000-ni," kirjutas Umerov Facebookis.

"Olen tänulik EL-i suursaadikute otsusele pikendada missiooni mandaati veel kahe aasta võrra," lisas ta pärast kohtumist EL-i poliitika- ja julgeolekukomisjoni delegatsiooniga.

Umerovi sõnul on eesmärk muuta EUMAM veelgi tõhusamaks. "Rõhutasin vajadust viia väljaõpe läbi siin, Ukrainas, mis märkimisväärselt kiirendab meie kaitsjate ettevalmistust," ütles ta.

Umerov kutsus Euroopa riike investeerima tootmisse otse Ukrainas. Ta märkis, et Ukraina on valmis sõlmima pikaajalised lepingud ja arendama ühist droonide, kaugmaarelvade ja laskemoona tootmist.

USA ametnike sõnul astusid Põhja-Korea väed Kurskis esimest korda lahingusse

Põhja-Korea väed osalesid viimastel päevadel esimest korda lahingutes Venemaal Kurskis, ütlesid kaks USA ametnikku kolmapäeval Reutersile.

Üks anonüümseks jääda soovinud ametnikest ütles, et põhjakorealased osalesid 4. novembril toimunud lahingus. Ametnikud ei öelnud, kas põhjakorealaste hulgas oli ka ohvreid, ega andnud muud lisateavet.

Luure: Ukraina droonid ründasid esmakordselt Vene sõjalaevu Kaspia merel

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse (HUR) kamikaze-droonid ründasid esimest korda edukalt Vene vägede sõjalaevu Kaspia merel.

Luure uuendusliku erioperatsiooni tulemusena õnnestus esimest korda kahjustada Venemaa Kaspia mere flotilli, ütlesid HUR-i allikad Interfaxile.

Allikate sõnul toimus kamikaze-droonide rünnak kolmapäeva hommikul.

Reports appeard that two warships were hit in Russian Kaspiysk.



The "Tatarstan" and "Dagestan" missile ships were reportedly damaged in a drone strike on the Caspian Fleet in Dagestan.



Small missile ships of Project 21631 Buyan-M were also damaged. https://t.co/B0Q9QBRJO9 pic.twitter.com/x06v45zlvz