Norstati erakondade uuring: Isamaa toetus kasvas üle 30 protsendi piiri

Küsitluse viimase nädala tulemuste põhjal toetab Isamaad 30,6 protsenti, Reformierakonda 18,1 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 13,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Isamaa toetus tõusis nädalaga 1,4 protsendipunkti võrra. Viimase kahe nädalaga on reitingutabeli liidri toetus tõusnud 2,2 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 12,5 protsendiga ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 12,4 protsendiga. Parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, keda toetab 3,9 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 35,7 protsenti ning opositsioonierakondi 55,5 protsenti vastajatest.

Norstati uuringu tulemused 6. novembri 2024 seisuga. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (30,6%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,74%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,73%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 07.10-14.10, 14.10-21.10, 21.10-28.10 ja 28.10-03.11 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse.