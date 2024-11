Tartu Kvartali keskus soovib kahte lisakorrust saada

Tartu kesklinnas asuv Kvartali kaubanduskeskus on esitanud taotluse detailplaneeringu koostamise algatamiseks eesmärgiga ehitada keskust kahe korruse võrra kõrgemaks osaliselt ka Aleksandri tänava poolsel küljel.

2024. aastal valmis Kvartali kaubanduskeskuse juurdeehitus Turu ja Soola tänava poolel. Selle tulemusena muutus Kvartal neist külgedest kahe korruse võrra kõrgemaks. Laienduse järgmise etapina soovib keskus ka Aleksandri tänava poolset külge osaliselt kahe korruse võrra kõgemaks ehitada.

Kvartali keskust haldava OÜ TTK Kultuurikeskuse juhatuse liikme Kaire Krevaldi sõnul on keskusel olemas kehtiv ehitusluba Riia-Aleksandri nurgale kolme lisakorruse rajamiseks: "Kui palju täpselt me Aleksandri tänava äärde lisaks olemasolevale ehitusloa mahule peale ehitada saame, selgub planeeringu menetluse käigus."

Lisakorrustega kasvaks Kvartali Aleksandri tänava poolne külg 10 meetrit ja lisanduks ligikaudu 4000 ruutmeetrit brutopinda.

Krevaldi sõnul on lisakorrustele planeeritud näiteks büroopinnad.

Kvartali keskuse Aleksandri tänava poolsel küljel on naabriks aga neljakorruseline kortermaja, aadressiga Aleksandri tänav 1. Tartu linnale saadetud kirjas väljendavad korteriühistu juhatuse liikmed rahulolematust Kvartali plaanitava laienduse suhtes.

Ühistu juhatuse liikmete hinnangul ei ole Kvartali lisakorruste kavandamine kooskõlas Tartu linna üldplaneeringuga.

Abilinnapea Elo Kiiveti sõnul lubab aga üldplaneering keskuse olemasolevale hoonemahule lisada kuni kolm korrust, sealhulgas ka Soola ja Aleksandri tänava poolsetele külgedele:

"Kvartali arendamisel on põhimõtteliselt kogu aeg arvestatud seda, et teda ehitatakse etapiviisiliselt, et alguses üks maht ja siis seda hakatakse võimalusel laiendama," ütles Kiivet.

Ühistu liikmete hinnangul halvendab kõrgem naabermaja ka kortermaja eluruumide valgustingimusi, mistõttu pole võimalik kõikides korterites tagada soovituslikku loomuliku päevavalguse taset.

Kiiveti sõnul on mure arusaadav ja see on ka Kvartali keskuse esindajatele edastatud.

Detailplaneeringu algatamise või algatamata jätmise otsustamiseks tuleb arendajatel teha detailplaneeringu algatamise taotluses täpsustusi, lisas Kiivet.

"Algatamise taotlus on tehtud, esialgset taotluses juures olnud eskiisi nüüd täpsustatakse, samamoodi täpsustatakse insolatsiooni ehk valguse analüüsi ja seejärel teeb siis linn otsuse, et kuidas ja kas seda detailplaneringut algatada," ütles abilinnapea.

Otsuse detailplaneerigngu algatamise kohta teeb linn käesoleval aastal.