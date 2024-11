Marko Mihkelson: Trump saab uuel ametiajal olema teistsugune president

"See saab olema teine Trump, küll oma ettearvamatuste ja üllatustega," ütles Mihkelson ETV hommikusaates "Terevisioon". "Draama ja thriller on garanteeritud siiski."

Ukraina toetuse ja Venemaaga suhtlemise osas ütles Mihkelson, et Trumpi puhul on teada, et talle kaotada ei meeldi. "Võib olla, et kui ta on olukorras, kus ta näiks kaotajana Venemaa suhtes, siis see võib tuua positiivseid arenguid," lisas Mihkelson.

Mihkelson märkis ka, et senat on selgelt läinud vabariiklaste kätte tagasi. "Vabariiklastel kontroll nii Valge Maja kui kongressi üle," ütles ta, lisades, et seda enam tekib küsimus, mis on Trumpi administratsiooni poliitilised prioriteedid.

"Tekib suurem võimutäius, kui ainult presidendi määruste kaudu riigi juhtimine," ütles Mihkelson.

Eelolevad nädalad näitavad, kes hakkab olema Trumpi administratsiooni võtmepositsioonidel ning see näitab suuna ära ka USA välispoliitikale, rääkis Mihkelson.

"Meil tuleb teha kõik selleks, et liitlasruum ka uue USA administratsiooniga püsiks," lisas väliskomisjoni esimees.