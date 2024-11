Vabariiklased saavutasid kontrolli USA senati üle

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vabariiklaste partei saavutas kontrolli USA kongressi ülemkoja ehk senati üle.

Vabariiklased on võitnud juba Lääne-Virginia ja Ohio senativalimised. Samuti suutis partei säilitada oma positsioonid Floridas, Nebraskas ja Texases. Sellest piisas, et demokraadid kaotaks oma senise napi ülekaalu senatis. Lõplik kohtade jaotus pole veel selge, varem oli demokraatidel senatis vabariiklaste ees enamus häältega 51-49

Senat kinnitab ametisse ministrid ning föderaalametnikud, sealhulgas kohtunikud, ning ratifitseerib välislepingud, mis tähendab, et kui senat on presidendiga opositsioonis oleva partei kontrolli all, võib ta tugevalt takistada riigipea poliitilist tegevust. Senat koos kongressi alamkoja esindajatekojaga kinnitab seadused, kusjuures seadusi võivad algatada mõlemad kojad, ainult maksudega seotud eelnõusid senat algatada ei saa, kuid võib esindajatekoja algatatud eelnõude puhul parandusettepanekuid teha.