Stoicescu: Trump on tekitanud ärevust, aga sellega tuleb hakkama saada

"Me oleme Trumpi näinud, kui ta oli president aastatel 2017 kuni 2021 ja ka seda, kuidas ta on esinenud need viimased neli aastat, sealhulgas valimiskampaania ajal. Eks tema stiil ja tema mõtted on sellised, mis tekitavad ärevust nii USA Euroopa-liitlaste kui ka Aasia-liitlaste seas," rääkis Stoicescu. "Ei maksa arvata, et Trumpi valimine tekitaks ärevustundeid ainult Euroopa riikides, sest USA jaoks on täpselt sama tähtsad liitlased Ida-Aasias – Lõuna-Korea, Jaapan, Taiwan, Filipiinid. Ka nemad mõtlevad liitlassuhete tulevikule."

Küsimusele, mis on selle ärevuse põhjustanud, vastas Stoicescu: "Ta on andnud selliseid signaale, et ta võib valikuliselt suhtuda liitlaskohustustesse ja tal on teatud, minu jaoks mõistetamatud, etteheited."

Ta tõi näitena Trumpi kriitika Taiwani suunal, milles tulevane president oli süüdistanud Taiwani pooljuhtide tööstuse monopoliseerimises ning küsinud, miks peaksid USA sõdurid surema selleks, et Taiwani kaitsta.

"Me peame olema valmis, et Trump väidab selliseid asju, mis on teinekord täiesti arusaamatud ja absurdsed, aga me peame oskama talle läheneda," rõhutas Stoicescu. Ta viitas, et Trumpi esimesel ametiajal sai temaga hästi hakkama endine NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

"Nüüd me peame natuke teises keeles uue USA administratsiooniga suhtlema ja see saab olema teistmoodi, raskem, aga kindlasti mitte võimatu. Ma ei usu, et midagi niisugust katastroofilist juhtub, et ta saadab NATO laiali või midagi sellist, seda vast ei juhtu. Aga küsimus on, kas NATO nõrgeneb poliitiliselt, see on see oht," rääkis riigikaitsekomisjoni esimees.

Kindlasti peame aga oleme valmis tihedaks suhtluseks Trumpiga, lisas Stoicescu. "Ma usun, et eurooplaste poolt saab olema huvi, et president Trumpiga kõige kõrgemal tasemel kohtuda niipea kui võimalik, et hakata välja selgitama tema mõtteid, tema poliitilisi kavatsusi ja anda omapoolseid signaale, mis on meie ootused."

Stoicescu viitas ka Trumpi taustale, mida samuti tasub temaga suhtluses arvestada. "Trumpi mentaliteet lähtub tema taustast, ta on suurärimees, tema lähenemine ongi merkantiilne. Tema mõtleb rahale, kes kui palju panustab, kes kui palju maksab ja pigem tihti ta väljendab ennast väga otse. Eesti poolelt meil on väga head näitajad, mida esitada, kui palju me kulutame riigikaitsele ja nii edasi, nii et selles mõttes me oleme igal juhul heas kirjas."

Küll aga võib Trumpi ettearvamatu käitumine anda edu suhetes lääneriikide vastastega, seda eriti siis, kui Trumpi suudetakse veenda, et neile ei tohi alla jääda, lisas Stoicescu.

"Trump võib olla üsna ettearvamatu mitte ainult oma USA liitlaste, vaid kõigi jaoks, sealhulgas selle kurjuse telje jaoks, kelle vastu me võitleme, kus on Venemaa, Põhja-Korea, Iraan, Hiina. Nii et jällegi, elame-näeme," rääkis ta. "Mis puudutab Ukrainat, mis on meie, Euroopa, jaoks hästi oluline võitlus praegu, et Venemaa ei võidaks seda agressioonisõda, siis ega muud midagi – tuleb hakata oma narratiivi jõuliselt ja veenvalt Donald Trumpile esitama, et see on ka tema kohustus, mitte kaotada Ukrainas ja temast see sõltub."

Stoicescu sõnul on Trump lapsest saadik kartnud kaotust: "Ta peab aru saama, et siin ongi küsimus võidust või kaotusest Ukrainas."

Riigikaitsekomisjoni esimees rõhutas veel, et väga oluliseks saab see, kes hakkavad tööle Trumpi meeskonnas, eelkõige kellest saavad välis- ja kaitseminister.

"Samuti on oluline jälgida, sest presidendivalimised on selle pea täielikult varjutanud, kongressi valimiste tulemusi. Praegu tundub, et vabariiklased on saanud enamuse senatis ja võib juhtuda, et ka esindajatekojas saavad vabariiklased enamuse. Nii et sellisel juhul, kui vabariiklaste ja Trumpi käes on nii Valge Maja kui ka enamus senatis ja kongressis, siis tal on sisuliselt vabad käed tegutsemaks," lisas Stoicescu.