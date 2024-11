Analüütikud: Trumpi lubatud tollimaksud mõjutavad ka Eestit

USA uueks presidendiks valitud Donald Trump on lubanud kehtestada Euroopa kaupadele 10-protsendilised tollimaksud ja Euroopa võib omakorda vastata samaga, leiavad Eesti eksperdid. See mõjutab analüütikute sõnul ka Eestit.

Finantsturud reageerisid Donald Trumpi presidendivalimiste võidule optimistlikult. USA dollar tugevnes teiste valuutade suhtes ja tugevnesid ka krüptovaluutad.

Redgate Capitali valdkonnajuht Peeter Koppel ütles, et Donald Trumpi majanduspoliitika toetub kolmele sambale.

"Kaitsetollid, väiksem maksustamine ettevõtlusele ja see, et ta on ise kõige kõvem mees, kes teab kõige paremini," loetles ta.

"Kaitsetollid on loomulikult problemaatilised neile, kes tahavad Ühendriikidesse midagi eksportida. Madalam maksustamine ettevõtlusele tekitab täiendavat maksukonkurentsi, mis isegi nõrgukese Euroopa ettevõtlussektorile võib tekitada täiendavaid probleeme ja ei saa isegi välistada seda, et mõni ettevõte tahab Ühendriikidesse kolida. Ei saa välistada seda, et Ühendriikide roll n-ö ettevõtete asutamisel või siis kus ettevõtteid asutatakse, ka see kasvab," selgitas Koppel.

Eesti Panga välismajanduse juhi Peeter Luikmeli sõnul soovib Trump kehtestada kõige karmimad tollimaksud Hiinale, Euroopa peaks arvestama 10-protsendiliste tollimaksudega.

"Ennekõike on see protektsionism suunatud Hiina suunas, mis võib tähendada seda, et Ühendriigid kehtestavad oluliselt kõrgemad tollid Hiina kaupadele. Jutt on olnud 40- kuni 60-protsendistest tollidest. Aga samas ka globaalselt võib olla tollide kasv 10 protsenti, on arvestatud," rääkis Luikmel.

"Kui Euroopa vastab samasuguse poliitikaga, näiteks ka kümnendiku võrra kõrgemate tollidega, et säilitada oma konkurentsivõimet, mis ei ole sugugi garanteeritud, siis ka Euroopas võivad impordihinnad mõnevõrra kasvada," lisas ta.

Vastastikune tollitariifide kehtestamine tähendab, et algamas on uus kaubandussõda, ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Sellel kõigel on oma mõju ka Eestile.

"Konflikt tekib tõepoolest, kaubanduspinged suurenevad ja see tekitab üha rohkem ka ebakindlust. /.../ Saksamaa, Rootsi, Soome jaoks on USA väga oluline kaubanduspartner. Rootsi ja Soome jaoks suuruselt kolmas, nii et kui neid riike mõjutab see negatiivselt, siis kaudselt saame ka osaliselt meie selle mõju," ütles Mertsina.