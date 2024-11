Rootsi peaminister: Trumpi ametiaeg tuleb Euroopa jaoks riskantne

Rootsi peaminister Ulf Kristersson hoiatas kolmapäeval, et Donald Trumpi teine ​​ametiaeg kujutab Euroopa jaoks mitmeid riske, mis on seotud nii Ukraina toetamisega kui ka kaubandusega, kirjutab Politico .

Kuigi Kristersson õnnitledes Trumpi sotsiaalmeedias tehtud avalduses, kiites "suurepäraseid USA-Rootsi suhteid", siis pressikonverentsil Rootsi ajakirjanikega rääkis peaminister riskidest, mida Trumpi teine ​​ametiaeg Euroopale tähendada võib.

Ta rõhutas, et USA ja Hiina vahelisel kaubandussõjal oleks Euroopa kaubandusele laastavad tagajärjed. "See risk tähendab palju sellisele riigile, mis on väga sõltuv ekspordist ja kaubandusest, nagu Rootsi," ütles Kristersson.

Trump on lubanud kehtestada 10 kuni 20-protsendilised tollitariifid ja ähvardanud kehtestada 60-protsendilise maksu kõikidele Hiina päritolu kaupadele.

Kuid Trumpi ametiaja suurim "risk" on vähenenud pühendumus Ukrainale, lisas Kristersson.

"Võtame teadmiseks tõsiasja, et USA on seni olnud suurim Ukraina sõjaline toetaja. Me hindame seda, oleme selle eest tänulikud, me ei võta seda iseenesestmõistetavana," ütles Kristersson.

"Teeme kõik endast oleneva, et rõhutada oma tahet säilitada Atlandi-ülene pühendumus. Pole olemas probleemi, millel oleks meie maailmaosa riikide jaoks sama eksistentsiaalne tähendus kui sõjale Ukrainas," sõnas Kristersson.

Trump on korduvalt ähvardanud katkestada USA abi Kiievile ning lubanud 24 tunni jooksul sõja Ukraina ja Venemaa vahel lõpetada.

Kristersson märkis, et Trumpi ametiaeg mõjub ilmselt negatiivselt ka kliimamuutustega seotud tegevustele. Trump taandas eelmise ametiaja jooksul USA Pariisi kliimaleppest ja on lubanud seda uuesti teha.

Oma võidukõnes nimetas Trump toornaftat "vedelaks kullaks".

"Meil on rohkem naftat ja gaasi, rohkem vedelat kulda kui ühelgi maailma riigil – rohkem kui Saudi Araabial, meil on rohkem kui Venemaal," sõnas Trump kolmapäeval.

"Me näeme neid riske ja oleme nendeks ettevalmistunud," ütles Kristersson.