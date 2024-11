ERR Brüsselis: Euroopa usub, et ärimehest USA presidendiga tuleb kaubelda

"Üks mõtteviis on – okei, me oleme Trumpiga varem arvestanud, me elasime neli aastat üle. Ta sõnad olid karmimad kui teod. Ja ehk oli tal isegi iva, et me peame oma julgeolekule rohkem kulutama. Lõpuks saame temaga kokkuleppeid teha," ütles Politico ajakirjanik Sarah Wheaton.

"Teine võimalus on, et Trumpil on seekord selgem arusaam, mida ta teha tahab ja rohkem oma nägu meeskond ehk takistusi enam pole. See võib tähendada kõrgeid tollimakse Euroopa toodetele. Kes teab, mida see võib Ukrainale tähendada, kui Trump teeb lihtsalt seda, mida Putin tahab, et rahu saavutada," sõnas Wheaton.

Pigem siiski loodab Euroopa, et isegi kui Ameerika abi Ukrainale väheneb, siis päris ära see ei kao.

"Mul on ka raske ette kujutada, et Ameerika Ühendriigid, kes on investeerinud ikka väga pikalt Ukraina julgeolekusse – nüüd ärimees Trumpi poolt öeldakse, et ma annan selle kõik Putinile ära," sõnas Euroopa parlamendi liige Riho Terras (Euroopa Rahvapartei).

Terras ütles, et pigem võib kaubanduspoliitika Euroopa ja Ameerika tülli ajada.

"Trumpi lubadusi peaks tõsiselt võtma", nõustus Euroopa parlamendi liige Sven Mikser (Sotsiaaldemokraadid ja demokraadid). Ja Trump on lubanud tollimakse.

"Need vallandaks vähemalt lühiajaliselt sellise päris terava tollisõja Ameerika ja Euroopa vahel. Sellel kindlasti on omad mõjud nii Ameerika kui ka Euroopa tarbijate taskule. Kui ka ilmselt poliitilistele suhetele," sõnas Mikser.

Euroopa Liit juba mõtleb, mis selles olukorras teha.

"Kui ei õnnestu sõnaga veenda, siis võib olla õnnestub teoga veenda, et teatud poliitikad ei ole mõistlikud ei Ameerika ega Euroopa valijale ega maksumaksjale," sõnas Mikser.

Igal juhul valmistub Euroopa, et ärimehest Ameerika presidendiga peab kõige üle hakkama kauplema.

"Me peame olema valmis rääkima numbritest, peame olema valmis minema

läbirääkimiste laua juurde Exceli tabeliga, muidu on raske rääkida ükskõik mis poliitikast, kus meie võime tahta Ameerikaga koostööd teha," ütles Euroopa parlamendi liige Eva Maydell (Euroopa Rahvapartei).