Ossinovski: Pere ja Järvan teevad tegelikult konstruktiivset koostööd

Pärtel Peeter Pere ja Kristjan Järvan on juba kuid paistnud silma vaidlustega virtuaalmaailmas, samas kui tegematajätmised füüsilises linnaruumis põhjustavad linnakodanikele reaalseid ebamugavusi. Kõige värskem näide sellest on Kaarli puiestee ühistranspordipeatuses asuva uue rattatee ebaõnnestunud lahendus kümnete ülekäigumärkidega, aga näiteid on veel.

Ossinovski ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et tegelikkuses on abilinnapeade vaheline konstruktiivne koostöö olemas.

"Just praegu tulen järgmise aasta eelarve nõupidamiselt, kus mõlemad kolleegid olid laua taga ja konstruktiivselt arutasid erinevaid teemasid. Aga tõsi ta on, et neid kahte kuidagi tõmbab omavahel sotsiaalmeedias ja ka tavameedias üksteisega vaidlema, mis alati minu meelest väga sisukas ei ole," tõdes ta.

Ossinovski sõnul on sisuliselt õige, et eri ametitel on erinevad vastutusvaldkonnad, aga linnaelaniku vaatest on täitsa ükskõik, milline amet peab üht või teist küsimust lahendama.

"Linnaelanik tahab aru saada, kes, millal ja kuidas selle probleemi korda teeb, mis ilmnenud on. Ma siiski loodan, et suudame selle olukorra parandada, vahepeal oli juba minu meelest täitsa hästi, aga nüüd nüüd ilmnes jälle üks sarnane juhtum," lausus linnapea.

Ossinovski rääkis, et kahel ametil ja kahel abilinnapeal on väga palju ühiseid vastutusvaldkondi, näiteks ehitab üks teid ja teine korraldab nende teede peal liiklust. Seega on loomulik, et tekib vaidlusi ja konflikte, kuidas ühendada omavahel linnaruumi ja liiklusohutust.

"On ka linnasüsteemist endast tehtud ettepanekuid, näiteks et tulevikus võiks olla üks liikuvusamet, ei olekski kaht eraldi ametit, kes põrgatavad mõnd teemat nagu surnud koera ühest aia otsast teise," pakkus ta välja. "Et oleks üks amet ja lahendaks need küsimused ära. Hetkel ameteid on kaks, abilinnapäid on ka kaks."

Ossinovski lisas, et suurematel teemadel on vaidlused asjakohased ning eri teemasid tulebki kaaluda. Konkreetselt Kaarli puiestee liiklusmärkide puhul piisanuks tema hinnangul siiski kümnest minutist ametkondlikust arutelust, et otsused ära teha ja tervemõistuslik lahendus leida.

Tema sõnul soovis Järvanile alluv transpordiamet viia läbi lisaanalüüsi, kuidas oleks juriidiliselt korrektne märgid eemaldada, säilitades samas jalakäijatele teeületusel eelisõigus ning see võttis aega. Praeguseks on see analüüs valminud ja Ossinovski sõnul ütles transpordiameti juhataja, et lahendus märkide eemaldamiseks on antud töösse.

"Ausalt öeldes nii pisiasja pärast isegi öelda, et keegi on siin töö jätnud tegemata või ära teinud, ei ole tegelikult kuigi mõistlik arutelu. Küsimus on pigem selles, kas üldse see teema väärib seda tüüpi poliitilist kajastamist," ütles ta.

Linnapea meenutas, et ka suvel oli mitu sellist olukorda, kus ametkondlikud ja parteipoliitilised vaidlused jõudsid laua tagant ajaleheveergudele ja siis kõneldi kolleegidega ka tõsisemalt, et tegelikult tekitab see inimestes segadust, kui üks ütleb, et bussirada kaob ära, teine ütleb, et ei kao ta kuskile.

Küsimusele, kas eksisteerib mingi piir, mille puhul Ossinovski palub koalitsioonipartneritel leida Järvani ja Pere asemele uued abilinnapead, vastas Ossinovski, et opositsioon on mõlemat umbusaldanud, kuid kõik saavad aru, et koalitsioonipartnerid teevad oma personaliotsused ise.

"Kahtlemata mina linnapeana eeldan, et kõik linnavalitsuse liikmed teevad head tööd, et saavutada meie poolt ühiselt püstitatud eesmärke," lausus ta.

Puudujääke on ka teiste abilinnapeade valdkondades

Ossinovski lisas, et tema hinnangul ei ole linnavalitsus praegu olukorras, kus ta enda püstitatud eesmärke suures pildis ei täidaks, kuid puudujääke on, seejuures mitte ainult kahe nimetatud abilinnapea valdkondades, vaid ka teiste linnavalitsuse liikmete haldusalades, ehkki nemad sotsiaalmeedias sellest ei kirjuta.

Ta selgitas, et linnavalitsuse tegevusprogrammis on selged tegevused koos kuupäevade ja vastutajatega, kuid paraku ei ole ametkonnad asju õigeaegselt valmis saanud ja päris mitmes osas on näha olulist mahajäämust, mille kallal tuleb pingutada.

Seda, millal Kaarli puiestee ühistranspordipeatuses asuva rattatee ääres oleva ebaõnnestunud ülekäigumärkide rea asemele uus lahendus tuleb, ei osanud Ossinovski veel öelda, kuid avaldas lootust, et see juhtub kiiresti.

"Sisuline lahendus, mille transpordiamet on välja pakkunud, on see, et jääb üks jalakäijate ülekäiguraja märk pika bussipeatuse algusesse, üks selle lõppu ehk jääb kaks märki nende kümne või ma ei tea mitme asemele ja sebrad jäävad maha, nii et muus osas jääb see lahendus samasuguseks," kirjeldas ta.

Ossinovski lisas, et loodetavasti on projekteerijatel rohkem tervet mõistust, nagu ka transpordiameti töötajatel, kes projekte kooskõlastavad, sest tegelikult ei pea kõike ülereguleerima – inimesed saavad kõnniteel liikumisega täitsa hästi hakkama ka siis, kui liiklusmärke on vähe.

Eelarve kohta märkis Ossinovski, et sisuliselt on poliitiline kokkulepe saavuatud ja kui finantsteenistus selle valmis saab, jõuab see järgmise nädala teisipäeval linnavalitsuse istungile.