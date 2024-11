Tallinn eemaldab Kaarli puiesteelt üleliigsed liiklusmärgid

"Kahtlemata seda positiivselt heaks kiita sellist olukorda ei saa. Eks see on üks näide sellest, kuidas teatud mõttes legalism pressib üle terve mõistuse, kus püütakse kõiki võimalikke olukordi juriidiliselt sajaprotsendiliselt korrektselt välistada ja tulemuseks on jamps," kommenteeris Ossinovski linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Ja nüüd selle jampsi me lahendame ära. Vastav kokkulepe on saavutatud ja keskkonna- ja kommunaalamet on oma lepingupartneril palunud see asi korda teha, niimoodi, et 12 ülekäigumärgist jääb alles kaks - üks algusesse ja üks lõppu," lisas ta.

"Nii, et kes soovib veel selle jampsiga pilti teha, siis tuleb kiirustada," ütles linnapea veel.

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) selgitas omaltpoolt, et kuidas linnarahva pilkamise aluseks langenud Tallinna "märgimets" loodi.

"Linnaplaneerimisamet, keskkonna- ja kommunaalamet ning transpordiamet kooskõlastasid ekspertide tasemel kogu selle projekti ja tuleb tunnistada, et projektis esteetilist võib-olla siis ei jälgitud piisava hoolsusega," tõdes Järvan.

"Hetkel ootame, et keskkonna- ja kommunaalamet võtaks need märgid maha niimoodi, et ehitusobjekti garantii säiliks," lisas ta.

Järvani sõnul oli ühe märgi maksumus umbes 100 eurot ja need märgid taaskasutatakse.

Tallinn paigaldas eelmisel nädalal Kaarli puiesteel valminud rattateele kümned jalakäijate ülekäigurada tähistavad liiklusmärgid. See tekitas ka konflikti abilinnapeade Pärtel-Peeter Pere (RE) ja Kristjan Järvani (Isamaa) vahel, kes oma erimeelsusi ka avalikult sotsiaalmeedia vahendusel lahkama asusid.